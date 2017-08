Nina Jensen gir Frp klima-stryk

(Dagbladet): WWF Norge gir Frp stryk i spørsmål knyttet til klima og miljø. Organisasjonen har stilt landets største partier følgende spørsmål og kastet terning på dere svar.

Se spørsmål, svar og WWFs terningkast nederst i saken.

Frp kommer klart dårligst ut av testen og får terningkast 1 på tre av fire svar. Ett av svarene får terningkast 2.

WWF mener Frp med dette viser at de vil trekke Norge i feil retning.

- Dette må bli bedre

- De scorer dårligere enn sin regjeringspartner Høyre, fordi de også på det siste spørsmålet, om nasjonale utslippskutt, svarer tynt. Partiet har likevel anerkjent at vi må kutte klimagassutslipp i Norge, og har dermed utviklet seg i positiv retning i klimaspørsmålet. Dette må bli bedre, skriver WWF i sin vurdering.

Det er tredje gang WWF gjennomfører en slik test.

- Vi har gjort dette før de tre siste stortingsvalgene for å kartlegge hvor partiene står i de spørsmålene vi er mest opptatt av. Det er ikke første gang Frp kommer dårligst ut. Det er et bilde vi har sett over lang tid, sier WWF-leder Nina Jensen til Dagbladet.

Hun mener Frp systematisk svarer dårlig på spørsmålene de har stilt og at dette viser at partiet ikke tar klimautfordringer på alvor.

- Jeg er faktisk overrasket over at Frp svarer så dårlig. De er et parti som er opptatt av arbeidsplasser og av markedskrefter, og det de svarer er i strid med dette. Vi har mistet mer enn 50 000 arbeidsplasser i oljeindustrien og det er ingen lyse utsikter. Inntektene går fortsatt ned og vi kommer til å måtte kutte mer, og da har jeg ikke engang nevnt klimarisikoen, sier Jensen.

- Det er skuffende

Nina Jensen er søsteren til Frp-leder Siv Jensen. Hun avviser at hun med dette gir sin egen søster strykkarakter.

- Vi har vurdert partiet og mener Frp må begynne å ta innover seg kunnskapen, sier hun.

Sivert Bjørnstad Stortingsrepresentant for Frp tar kritikken fra WWF med knusende ro.

- Frp er stolte av å være garantisten for videre satsing og utvikling av fossile ressurser, noen som vil sikre arbeidsplasser og velferd for Norge i overskuelig framtid. Norsk olje- og gassvirksomhet skal, selvsagt sammen med fornybarnæringen, være en del av norsk næringsliv i tiår fremover, skriver han i e-post til Dagbladet.

Terningkast 6

Han mener WWF systematisk har vært naive i sin virkelighetsforståelse.

- De tar ikke inn over seg at selv innenfor «togradersmålet» vil det være store muligheter til videre utvikling av norsk olje og gass. Alternativet i dag vil være «skitten kraft» produsert av kull fra andre land. Da er det mye bedre at vi med vår relativt rene olje og gass produserer energi, sier Bjørnstad og legger til:

- Det er ingen hemmelighet at WWF historisk sett alltid har kritisert FrP, også deres tidligere generalsekretær, Rasmus Hansson, nå partileder i MDG.

Det er KrF, Venstre, MDG, SV og Rødt som kommer best ut av testen, med terningkast 6 på samtlige av svarene de har gitt.

- Det er de minste partiene som uttrykker at de vil ta størst ansvar i det Norge og verden må gjennom for å kutte utslipp. Det samme kan ikke siers om Høyre og Ap. Deres svar på klimautfordringen er å løpe etter mer olje og binde Norge til mer oljeavhengighet. Det er skuffende, sier Jensen.

WWF sin vurdering av partiene er basert på svarene de har gitt på de stilte spørsmålene, og er ikke en vurdering av deres helhetlige klimapolitikk.

WWFs spørsmål og teningkast på Frp Vil deres parti sikre at norske klimautslipp går ned i alle sektorer i kommende stortingsperiode? FrP viser til Parisavtalen og Norges utslippsforpliktelser. FrP ser behovet for å foreta reduksjoner også innenfor ikke-kvotepliktig sektor, herunder transport. For FrP er det da viktig å gi gode økonomiske incentiver for å få til en god og effektiv omstilling. For eksempel har vi hatt gode erfaringer med NOx-fond for næringslivet. FrP har sammen med Høyre, KrF og Venstre vedtatt å opprette et CO2-fond for næringslivet etter modell fra NOx-fondet. FrP har fokus på å få flyttet mer av godstransporten fra vei og over på kjøl og jernbane. FrP har også fått gjennomslag for at ENOVA skal gi støtte til utbygging av ladeinfrastruktur langs de største transportårene i landet. Terningkast 2 Vil deres parti gi Oljefondet mandat til å investere i infrastruktur for fornybar energi og elektrifisering? FrP ønsker ikke å åpne for at oljefondet skal kunne investere i infrastruktur for fornybar energi og elektrifisering. Høye kostnader og lav omsettelighet kan gjøre det vanskelig å komme seg ut av disse investeringene. Denne type investeringer stiller også helt andre krav til oppfølging enn andre typer investeringer og kan særlig være utsatt for politisk risiko. Oljefondet har siden 2009 hatt et særskilt miljømandat. Ved utgangen av 2016 var det investert om lag 64 milliarder kroner gjennom disse mandatene. FrP ønsker at en større del av avkastningen fra oljefondet skal gå til investeringer i infrastruktur i Norge, men det vil skje over statsbudsjettet. Terningkast 1 Vil deres parti gå inn for omlegging av det norske oljeskatteregimet i kommende stortingsperiode, for å redusere statens økonomiske klimarisiko? Norsk petroleumsvirksomhet har i dag en høy skatt – 78 prosent. Refusjon av letekostnader likestiller selskaper som ennå ikke har kommet i skatteposisjon med etablerte selskaper. Dette har bidratt til at flere selskaper som har gitt økt mangfold og styrket leteaktiviteten på sokkelen. Oljeressursene tilhører det norske folk. Gjennom eierskap og skattlegging tar den norske staten inn nærmere 90 prosent av inntektene fra sokkelen. For å sørge for at statens inntekter blir størst mulig er det er viktig at skattesystemet utformes nøytralt slik at den høye skattesatsen ikke hindrer gjennomføring av lønnsomme leteboringer, utbygginger og tiltak på eksisterende felt. Terningkast 1 Vil deres parti innføre varig vern mot petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt i andre sårbare områder, og i tilfelle hvilke? FrP er opptatt av forutsigbare og langsiktige rammevilkår for norsk petroleumssektor, og ønsker i den sammenheng å konsekvensutrede havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. FrP vil ta stilling til om det skal tillates leting eller produksjon av olje og gass først etter at en slik konsekvensutredning foreligger. Terningkast 1