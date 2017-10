Nina Jensen slutter i WWF – begynner hos Røkke

(Dagbladet): De ansatte i miljøorganisasjonen WWF fikk sjokknyheten i dag, tirsdag formiddag, om at leder og frontfigur Nina Jensen slutter.

Marinbiologen, også kjent som finansminister Siv Jensens søster, går av etter fem år i lederstolen og 15 år i organisasjonen. Hun har takket ja til å bli leder for olje- og fiskerimilliardær Kjell Inge Røkkes nye gigantprosjekt, forsknings- og ekspedisjonsskipet REV (Research Expedition Vessel).

I dette intervjuet forteller hun om å forlate drømmejobben, om hvor forskjellige syn hun og storesøster Siv har, om hvordan havene må reddes, hvorfor hun er lei av norske politikere og nå velger Røkke. Og hvorfor to millioner i året er en helt passelig årslønn for en som henne.

- Dette er den vanskeligste beslutningen jeg har tatt i mitt liv. Jeg har vært så lidenskapelig engasjert i WWF, og det kommer jeg alltid til å være. Denne organisasjonen har alltid vært målet mitt, og jeg kommer til å savne folkene som jobber her. Men samtidig har WWF aldri vært bedre rustet, sier Jensen, som tok over som leder da Rasmus Hansson trakk seg i 2012.

- Må snu trenden

Nå er tida inne for et skifte. Men ambisjonene om å redde livet i havet har ikke blitt noe mindre.

- Vi skal virkelig få til store banebrytende endringer for livet i havet. Vi må snu de negative trendene for miljøet, livet på jordene og artene. Situasjonen er ikke spesielt lystig, sier Nina Jensen.

Stadig flere arter er på randen av utryddelse, naturområder raseres og klimaendringer er en overhengende trussel. I havet er plastforsøpling, oppvarming og havforsuring som følge av klimautslipp de største truslene mot havet, påminner marinbiologen.

- Graden av stormer og ekstremvær stiger fordi havet forsøker å kvitte seg med overskuddsvarmen. Samtidig gjør CO2en havet surere. Korallrev og plankton blir som tørre kjeks, de smuldrer opp og klarer ikke å bygge skjelett. Innen 2050, i beste fall, kommer korallrevene til å være historie. Det er som en skrekkfilm. Hvert år det et tilsig på rundt åtte millioner tonn nytt søppel, særlig plast. Havet er blitt behandlet som noe stort og usårbart, et sted man kan høste uendelig med ressurser. Det har vist seg å være veldig feil, sier Nina Jensen.

Skipet og prosjektet hun nå blir leder for, har den hårete ambisjonen å gjøre noe med alle disse problemene. Nina Jensen blir leder for driftsselskapet bak REV, X-Four-10.

FAKTA OM SKIPET 181 meter langt, 30 meter høyt, plass til 90 personer



Bygges av Vard i Brattvåg Byggestart er i februar 2018. Skipet skal være ferdig i 2020 og det endelige navnet blir klart da.



Driftsselskapet X-Four-10 er registrert på Cayman Island, men skipet skal seile under norsk flagg og være skattemessig tilhørende i Norge.



Utstyr: Laboratorium, verksted, auditorium, trål og prøvetakingsutstyr, ubåt, ubemannede ubåter, plastforbrenningsanlegg, helikopterdekk, «moonpool» for å slippe utstyret ut under vann, med mer.



Skal kunne være til sjøs i 120 døgn uten å gå til land for forsyninger



Pris og driftsbudsjett: Ukjent, finansieres av Røkke



Samarbeider med: Forskningsrådet, Simrad, NTNU, Kongsberggruppen, Sintef, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet på Svalbard, Polarinstituttet.

Forskningsskipet skal inneholde «alt» av utstyr og være tilgjengelig, kostnadsfritt, for forskere over hele verden. Også gründere, musikere og annerledestenkere skal kunne få en lugar om bord. Ifølge Jensen er Røkke opptatt av å løfte fram de som ikke har fått muligheten ellers, som unge, uetablerte fra mindre rike land. Nina Jensen ser for seg en flytende tenketank.

En uavhengig forskningskomité skal bestemme hvilke tokt skipet skal ut på. Røkke får ikke bestemme det selv. Han skal bare betale, bygging, kost og losji.

Nina Jensen vet ikke prisen, verken på skipet eller budsjettet for operasjonen.

- Men det er mye penger, sier hun.

Sa først nei til Røkke

WWF samarbeider med næringslivet. Det får de en del kritikk for. Mange av de store aktørene er de som har størst miljøpåvirkning. Men Nina Jensen mener at det funker.

- Det er gjennom dialog og samarbeid og ved å være en kritisk venn at man kan få dem til å endre seg, sier hun.

Det var sånn hun traff Røkke, gjennom WWFs samarbeid med sjømatselskapene Aker Biomarine og Aker Seafoods. På 11 år traff hun mannen selv bare én gang, før han plutselig ringte henne med en lys idé for et drøyt år siden. Noen måneder senere brakte Aftenposten nyheten om Røkkes skipsprosjekt og partnerskap med WWF.

Røkke spurte henne med det samme om hun ville lede driftsselskapet, et datterselskap i Røkkes konsern.

- Jeg trengte ikke betenkningstid, det var et krystallklart nei fra meg, i hvert fall første året vi jobbet med dette. Etter hvert som jeg så hvilke muligheter som ligger i prosjektet, skjønte hvilke ambisjoner som lå bak, lærte Kjell Inge Røkke å kjenne og forstod at han mente alvor, så skjønte jeg at dette er en «once in av lifetime-opportunity». Jeg fortsatte å takke nei, men til slutt tenkte jeg at dette initiativet klarer ikke å realisere ambisjonene uten en person med hjertet på rett plass og ambisjonene der de skal være, som forstår problemstillingene og sørger for at livet i havet blir førende. Da tenkte jeg at dette er en fantastisk spennende mulighet.

« Jeg tror alle i Norge har et forhold til Kjell Inge Røkke og en naturlig skepsis til han. Jeg har hatt den samme skepsisen » Nina Jensen om Kjell Inge Røkke.

Jensens krav var at prosjektet måtte rettes mot å løse de store miljøutfordringene og rigges for å sikre hundre prosent uavhengighet i forskningen. Dette ble tatt til følge, forteller hun.

- Det er en ekstremt viktig forutsetning for å lykkes, at forskningen er 100 prosent uavhengig. Dette er et globalt initiativ som ikke skal forfordele noen områder som Røkke kanskje har spesialinteresser i.

- Han er oppriktig bekymret

Røkke tar kostnadene, men skal ikke ha en krone igjen og skal ikke ha noe eierskap til forskningen. Men han forventer resultater.

- Det stilles ekstremt strenge krav til meg om å dokumentere og vise at forskningen nytter, at vi øker engasjementet for havet og skaper konkrete teknologiske løsninger som kan bidra til at vi forbedrer situasjonen.

- Hva er motivasjonen hans?

- Han er oppriktig bekymret for livet i havet. Han er nok kommet til et slags veiskille om hva han skal bruke resten av tida si på. Han har gjort hele sin formue på havet og ønsker å gi noe tilbake, sier Jensen.

En tredjedel av tida vil båten brukes til utleie, til Røkke selv og andre. Dette skal sikre inndekning av kostnadene. Om det går i pluss, skal pengene gå til forskning. Men turistene får ikke bestemme hvor skipet skal gå.

- Toktplanene vil være lagt lang tid i forveien. Han kan ikke bare snu opp-ned på dette fordi han vil bruke båten et bestemt sted. Dette er grunnen til at eierskapet og driften er separat. Det er jeg som drifter båten som skal styre hvor og hvordan, sier Jensen bestemt.

Hun er klar over at mange vil stille spørsmål ved at hun begynner å jobbe for superkapitalisten Røkke, Norges nest rikeste mann.

- Jeg tror alle i Norge har et forhold til Kjell Inge Røkke og en naturlig skepsis til han. Jeg har hatt den samme skepsisen. Men nå har jeg vært i veldig tett dialog med han de siste 18 månedene, sett den spede ideen vokse fram, sett hvilke ambisjoner og mål han har og hvilke muligheter som ligger i det. Jeg har også blitt bedre kjent med Kjell Inge Røkke som person og sett at han mener alvor med dette.

- Han har jo selv tatt godt for seg av havet?

- Han startet som fisker og har høstet betydelige ressurser, det er det ikke tvil om at han har. Enhver trålvirksomhet har betydelig innvirkning på livet i havet. Men han har også gjennom sitt virke utviklet mange former for redskapstilpasninger for å redusere bifangst. Han er en teknologisk svært interessert fyr og som skjønner hvordan ting henger sammen. Dette er en mindre kjent del av han, sier Nina Jensen.

To millioner i lønn

Nina Jensen kommer selv til å gå betydelig opp i lønn når hun begynner hos Røkke. Hun mer enn dobler lønna og går opp til to millioner i årslønn.

- Det er viktig for meg at jeg får det samme som andre på tilsvarende nivå i hans system. Hvorfor skal man ha lavere ambisjoner på dette feltet? For meg gjelder det ikke lønna i seg selv, men signalene det sender. Hvorfor skal de som ødelegger planeten tjene mer enn de som prøver å redde den? Jeg har jobbet 15 år i WWF, så det er åpenbart at jeg ikke er lønnsdrevet, sier Nina Jensen.

Med denne årslønna tjener hun dobbelt så mye som sin finansminister-søster.

Selv om hun blir Røkke-ansatt, lover Jensen å fortsatt være kritisk. De to deler engasjementet for livet i havet, men er svært uenige om olje og gass.

- Røkke har hatt betydelig påvirkning på miljøet gjennom olje- og gassvirksomhet. Dialogen om det er svært tilspisset, det kan jeg love deg. Vi har en gemyttlig tone, men vet veldig godt hvor hverandre står. Jeg kommer til å fortsette å utfordre han og Aker og andre selskaper og oljenasjoner som Norge, for dette kan ikke fortsette som før.

- Siv er sta

Havet er på den politiske agendaen for både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Det engasjerer folk. Men marinbiologen er ikke imponert over norske politikeres innsats.

- Det skjer noe i politikken, men i forhold til omfanget av problemet, må det skje mye mer, sier Jensen.

Selv burde hun vel ha verdens beste påvirkningsmulighet? Det er hennes egen søster som står for statsbudsjettet.

- Ja, man skulle tro det, men hun er fullstendig inhabil knytt til alle saker fra WWF, så alle innspill og forsøk på påvirkning fra oss er det andre som håndterer. Jeg prøver jo å snakke med henne privat og få henne til å forstå hvor akutt det er, men Siv er en særdeles egenrådig, sta og bestemt dame og ikke lett å påvirke.

- Så dere to har utviklet to ulike verdisett?

- Ja, absolutt. Gudene vet, noen tror sikkert at vi ble forbyttet på sykehuset. Vi deler driven, ønsket om å få til endring, og så har vi valgt litt ulike ting som vi prioriterer å få til.

For Nina har det bestandig handlet om havet. Hun vokste opp i Majorstua-krysset, men det var ved morens barndomshjem på Nordstrand ved Oslofjorden hun likte seg best.

- Det å få tilbringe ledige stunder over og under havoverflaten og utforske hva som foregikk i havet, bli fascinert og inspirert av livet der, gjorde at jeg tidlig bestemte meg for å bli marinbiolog. Jeg lå der og fisket krabber og snorklet i tareskogen og syntes det var utrolig spennende, forteller Jensen.

- Så mens du duppet i havoverflaten som barn, så..?

- Så satt Siv og løste matteoppgaver. Ja, faktisk! Og sånn ble det. Hun ble blåruss, jeg ble rødruss. Hun var opptatt av finans og økonomiske analyser og jeg ble opptatt av å analysere sammenhengene i naturen.

- Lei av politikk

Jensen mener det er avgjørende for miljøkampen at folk som Røkke trår til.

- Det er svært prisverdig at folk som er i hans posisjon velger å gi noe tilbake. Skal vi klare å løse opp i de enorme miljøproblemene vi står overfor, kreves det sinnssyke mengder kapital og enorm endringsvilje. Det får man ikke til uten at disse personene, selskapene og politikerne er om bord. Jo flere som velger å gjøre som han, jo bedre rustet er vi, for da skjønner politikerne at det ikke bare er disse «naive miljøvernerne» som er opptatt av dette.

DETTE ER HUN MEST STOLT AV I WWF: Oljefondet trakk seg ut av kull i 2015, etter påtrykk fra blant andre WWF.



Statoil trakk seg ut av tjæresand i fjor, noe WWF og flere miljøorganisasjoner har jobbet for.



En norsk klimalov ble lansert i mai, noe WWF har jobbet for.



Kampen mot ulovlig jakt og handel med truede dyrearte.

- Er du enig i fortellingen om at det er miljøvernere som er naive?

- Overhodet ikke. Det er ingenting som provoserer meg mer. Vi hadde en oljedebatt her om dagen om hvilken risiko den norske staten tar med ny oljevirksomhet. Da overhørte jeg noen som sa at de synes det er «underlig med disse miljøvernerne, de har jo ikke noe fakta, det er nesten som at de har det som religion!» Da tenkte jeg «kjære vene, hvem er det som har dette som religion?» Det er jo oljebransjen og politikerne. De tror at oljeprisen skal fortsette som før. De tror at norsk olje er et viktig bidrag til å løse verdens klimaproblem. De tror at det vil være stor etterspørsel etter norsk olje fortsatt, men de baserer det ikke på et gram av virkelighet. De brutale fakta er at 80 prosent av utslippene skyldes olje, gass og kull. Norsk olje er ikke renere enn oljen i resten av verden. Vi eksporterer ti ganger våre egne utslipp hvert eneste år. Fakta er også at verden kommer til å bevege seg bort fra det. Og så tror vi at markedet ikke skal endre seg? Det er jo helt absurd, sier Nina Jensen, og langer ut mot søsteren:

- Perspektivmeldingen til finansministeren sier at oljeprisen kommer til å bli vedvarende høy fram til 2060 og at norsk klima og politikk er godt tilpasset en endret sitasjon. Herregud, hvilken planet er det hun lever på `a? Hvem er det som er naiv da? Det er jo virkelig et legitimt spørsmål å stille.

Hun blir kamplysten av å snakke om dette.

- Men jeg kjenner også at jeg blir litt lei av å jobbe med politikk, fordi det går så forferdelig tregt. Vi ser at finansmarkedene beveger seg i vår retning og at økonomer og finansanalytikere deler den samme virkelighetsoppfatningen som oss. Mange næringslivsaktører begynner å bli utålmodige, for politikerne legger ikke til rette. Politikerne sier at «dere vil bare ha mer penger». Nei, vi ber ikke om mer penger. Vi vil ha resultater. Politisk påvirkning kommer til å fortsette å være ekstremt viktig, men for meg er det spennende å prøve en ny innfallsvinkel, sier den avtroppende WWF-sjefen.

Cayman-registrert

Røkke-selskapene som henholdsvis eier og drifte skipet, Rosellini’s Four-10 Inc og driftsselskapet X-Four-10 Inc, er registrert på Cayman Island. The Resource Group TRG AS opplyser til Dagbladet at begge selskapene blir skattemessig hjemmehørende i Norge med fullt innsyn for myndighetene, og at det er ingen skattemessige fordeler å gjøre det på denne måten.

«Det er vurdert som hensiktsmessig, og det er vanlig for skip som skal operere i internasjonalt farvann. Selskapene er en del av Kjell Inge Røkkes private selskap TRG som er registrert i Norge, og regnskapene er tilgjengelig i Brønnøysund. For et selskap med betydelig drift og operasjonell aktivitet, er det hensiktsmessig med et norsk datterselskap for blant annet ansettelser. X-Four-10 AS er registrert i Brønnøysund», skriver selskapet til Dagbladet.

Kjell Inge Røkke ønsket ikke å uttale seg i forbindelse med denne saken.