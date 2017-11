Har du relevant informasjon om saken? Tips oss på [email protected] eller ring 2400 0000

(Dagbladet): Klokka 09.02 fikk politiet i Oslo melding om en mann som avfyrte skudd i Oslo sentrum.

Vedkommende er nå pågrepet, og politiet har funnet spor etter det som kan være skarp ammunisjon, deriblant i form av et kulehull i et av vinduene på Cubus Grensen.

Var rett ved

Verdens Naturfond-generalsekretær Nina Jensen hørte høye smell da hun hadde parkert nær den ovennevnte butikken rett før klokka 09.00 i dag.

Hun trodde først at det var støyete bygningsarbeid, og skjønte først at noe hadde skjedd da hun befant seg på direktesendt TV.

- Jeg var midt i avisrunden da TV 2 avbrøt runden vår for å sette over til nyhetene. Det satte et skikkelig støkk i meg, sier Jensen til Dagbladet.

- Kom utrolig brått på

Hun er gravid, og ser i etterkant på hendelsen som svært ubehagelig.

- Man skjønner hvor fort ting kan skje, og hvor priviligierte vi er Norge hvor man aldri forventer at noe sånt skal skje. Ellers hadde jeg kanskje ikke reagert så mye, men nå som jeg er gravid reflekterer jeg over det, sier Jensen.

- Virkeligheten kom utrolig brått på, understreker WWF-generalsekretæren.

Ville ikke gi fra seg våpen

I etterkant av at Jensen hørte skuddlydene, påtraff politiet en mann i starten av 20-årene på Stortorvet.

Den mistenkte skytteren ville først ikke overgi seg til innsatsstyrken.

- Han var ikke interessert i å gi fra seg våpenet, men etter en konfrontasjon der politiet truet med våpenbruk, overga han seg. Vi avfyrte ikke skudd i forbindelse med pågripelsen, sa operasjonsleder Rune Hekkelstrand til Dagbladet tidligere i dag.

Undersøker episoden nærmere

I samme intervju viste Hekkelstrand til vitnebeskrivelser som tyder på at mannen har skutt rundt seg - uten å sikte på enkeltpersoner.

De kunne imidlertid ikke bekrefte om han skjøt med skarp ammunisjon.

- Vi undersøker nærmere etter eventuelle spor etter kuler, og tar avhør av vitner. Flere var der da episoden inntraff, sa Rune Hekkelstrand.

Politiet ber folk som har observert hendelsen om å ringe 02 800. De har på nåværende tidspunkt ingen mistanke om at flere var involvert i skytingen.