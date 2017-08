Noen fjerner regnbueflagg på Sørlandet

Birkenes kommune vurderer å politianmelde fjerningen av regnbueflagget fra flaggstangen utenfor kommunehuset. Også i Lillesand er flagget borte.

- Det er veldig trist at noen har gjort dette, sier varaordfører Anne Kari Birkeland fra Kristelig Folkeparti til NRK.

Ifølge Birkenes kommune ble snoren klippet og flagget fjernet enten onsdag kveld eller i løpet av natt til torsdag. Kommunen anser handlingen som hærverk og tyveri, og vurderer altså å politianmelde saken.

I 17-tiden torsdag ettermiddag ble også regnbueflagget utenfor rådhuset i Lillesand fjernet, sier ordfører Arne Tomassen til Lillesands-Posten.

- En mann i sort hettegenser er observert idet han firte flagget og sprang av sted, forteller Thomassen, som sa ja til å heise flagget for å markere at Lillesand er et inkluderende og mangfoldig samfunn.

Organisasjonen FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) har sendt regnbueflagg til alle de 30 Agder-kommunene. Organisasjonen har oppfordret ordførerne på Sørlandet til å heise det ikoniske flagget under Skeive Sørlandsdager denne uka.

Ifølge Fædrelandsvennen har ni av kommunene sagt nei til å heise flagget.

(NTB)