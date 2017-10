Nord-Korea advarer: - Ta truslene våre om test av hydrogenbombe over Stillehavet bokstavelig

(Dagbladet): Det retoriske sverdslaget mellom Nord-Korea og USA ser ikke ut til å gi seg med det første.

Fornærmelsene har fløyet fram og tilbake de siste månedene, egentlig nærmest helt siden Trump ble president, og det tok seg virkelig opp i september med Trumps tale til FN.

FN-tale

Da han debuterte foran generalforsamlingen gikk til frontalangrep på de statene han omtalte som «kjeltringstater», med Nord-Korea i spissen.

- Hvis vi må vil vi forsvare våre allierte, og vil ikke ha noe annet valg enn å totalt ødelegge Nord-Korea, var Trumps ganske direkte trussel.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un svarte med en sjelden TV-opptreden, der han sa at Trump må «betale dyrt» for sine trusler og at Nord-Korea «med stort alvor vil vurdere et av de største motangrepene i historien».

- Jeg tenker nå hardt på hva slags svar han forventet da han lot slike eksentriske ord trille av tunga sin. Jeg vil definitivt temme denne psykisk syke amerikanske «dotarden» med ild, sa Kim.

«Dotard» er, ifølge ordboka Meriam-Webster en beskrivelse av en senil person.

Samtidig som Kim kom med det kraftige motsvaret, gikk også hans utenriksminister, Ri Yong-ho ut med en trussel.

Han sa at de kan komme til å utføre den «kraftigste testen» av en hydrogenbombe over Stillehavet.

- Det kan bli den kraftigste detonasjonen av en hydrogenbombe i Stillehavet. Vi har ingen anelse om hvilke handlinger som blir utført, som blir bestilt av leder Kim Jong-un, sier Ri Yong-ho.

- Ta det bokstavelig

Og nå advarer en framstående nordkoreansk diplomat om å ikke se bort fra truslene om en hydrogenbombetest over Stillehavet.

I et intervju med CNN i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang, sier Ri Yong Pil at Nord-Korea «alltid har gjort ord om til handling».

- Utenriksministeren vet veldig godt hva vår leder vil, så jeg mener dere burde ta ordene hans bokstavelig, sier Ri.

De siste månedene har utenriksminister Rex Tillerson gjentatte ganger sagt at de diplomatiske kanalene mellom Nord-Korea og USA fremdeles er åpne. Det stemmer ikke, ifølge Ri.

- USA snakker om militære muligheter og til og med om å gjøre noe militært. De presser oss på alle fronter med sanksjoner. Hvis du tror dette vil føre til diplomati, så tar du alvorlig feil, sier Ri.

3. september i år testet Nord-Korea en hydrogenbombe nord i landet. Denne prøvesprengningen, som de fem foregående, var underjordisk. En test over Stillehavet vil i så tilfelle bli den første atmosfæriske prøvesprengningen Nord-Korea utfører.

Prøvesprengningen i september var så kraftig at den ble registrert som et jordskjelv.

Bomba skal ha hatt en styrke på opp til 100 kilotonn, noe som gjorde den fire til fem ganger så kraftig som bombene som ble sluppet over de japanske byene Nagasaki og Hiroshima under andre verdenskrig.

Donald Trump gjentok tidligere denne uka at USA er «forberedt på alt» med hensyn til Nord-Korea.

- Du ville blitt sjokkert om du fikk se hvor godt forberedt vi er om vi trenger å være det. Ville det vært fint å ikke gjøre det? Svaret er ja. Vil det skje? Hvem vet, hvem vet, Maria, sa Trump under et intervju med Fox News' Maria Bartiromo, ifølge CNN.