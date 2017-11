Nord-Korea før Trump-tale: - Vi vil bygge opp vårt presise kjernefysiske rettferdighetssverd

(Dagbladet): Mens «hele verden» venter i spenning på resultatet av Donald Trumps besøk til Sør-Korea, konstaterer det nordkoreanske regimet at de vil fortsette å bygge opp landets atomvåpenarsenal, skriver nyhetsbyrået Yonhap.

- Så lenge USA og deres følgere fortsetter sine fiendtlige handlinger mot oss, så vil vi fortsette arbeidet med å bygge opp vårt presise kjernefysiske rettferdighetssverd, heter det i en leder i det styrende arbeiderpartiets offisielle organ, avisa Rodong Sinmun.

Uttalelsen kom bare timer før USAs president Donald Trump landet på den sørkoreanske militærbasen Osan. Første post på programmet er ifølge NTB en lunsj med amerikanske og sørkoreanske soldater og en brifing om den militære aktiviteten i landet.

Videre gikk turen til hovedstaden Seoul, der presidenten og førstedamen Melania ble tatt imot i presidentboligen Det blå huset. Det var i forkant knyttet stor spenning til hva Trump og presidentens sørkoreanske kollega Moon Jae-in kommer fram til. Trump har selv lovet at de sammen skal «finne ut av det hele».

- Forberedt på å bruke militær makt

Klokka 9.20 holder Trump og presidentens sørkoreanske kollega Moon Jae-in en pressekonferanse. Moon Jae-in innledet med å si at de to statslederne har kommet fram til en avtale om å forbedre Sør-Koreas forsvarsevne til et nivå man aldri tidligere har sett.

- I dag hadde presidenten og jeg muligheten til å snakke om en rekke sikkerhetsspørsmål, blant annet handelsavtalen, men også hvordan vi skal løse den alvorlige nordkoreanske atomtrusselen mot Sør-Korea og hele verden. Dette er et verdensomspennende problem som krever et verdensomspennende Svar, sier Trump og understreker at USA og Sør-Korea har et langvarig forhold.

- Nord-Koreas sjette test av en atombombe, og landets missiloppskytinger er en trussel ikke bare mot folket i Sør-Korea men mot folk over hele globen. Vi vil sammen konfrontere regimet og stoppe den nordkoreanske diktatoren fra å true millioner av uskyldige liv. Han (Kim Jong-un) truer millioner av uskyldige liv, sier Trump videre.

Presidenten er tydelig på at en militær løsning ikke er ønsket, men sier følgende:

- USA er forberedt på å forsvare seg selv og sine allierte ved å bruke vår fulle militærmakt dersom situasjonen tilsier det, sier Trump.

Videre ba USAs president om at resten av verden støtter opp om de strenge sanksjonene som er vedtatt av FNs sikkerhetsråd, og at samtlige land «ender absolutt all handel med Nord-Korea».

- Vi ber også alle ansvarlige nasjoner, inkludert Kina og Russland, om å kreve at det nordkoreanske regimet avslutter sine rakett- og atomvåpenprogram, sier Trump.

Forbereder øvelse

I forkant av Donald Trumps besøk til Sør-Korea har den amerikanske presidenten sendt brev til Kongressen der han ber om fire milliarder dollar for å styrke USAs rakettforsvar, slik at landet kan være bedre rustet mot et mulig angrep fra Nord-Korea. Trump er den første sittende amerikanske presidenten som besøker landet på 25 år.

Samtidig melder nyhetsbyrået Reuters at USA i løpet av de nærmeste dagene vil gjennomføre en øvelse med tre hangarskip og en lang rekke støttefartøy vest i Stillehavet.

