- Nord-Korea jobber med raketter som kan ramme Europa

(Dagbladet): Det sa NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i en tale i Japan i går.

- Dette er en trussel NATO tar svært alvorlig, sa Stoltenberg under besøket i Tokyo. Han sa at NATO ser med stor bekymring på det uforutsigbare og ustabile regimet i Nord-Korea.

Global trussel

Han og Japans statsminister Shenzo Abe er enige om at det nord-koreanske regimet er en global trussel som må møtes med et sterkt globalt engasjement.

NATO-sjefen manet verdenssamfunnet til å legge et sterkt press på det nord-koreanske regimet gjennom sanksjoner for å tvinge det til en mer ansvarlig kurs.

I dag besøker Stoltenberg Seoul i Sør-Korea. Det er første gang Stoltenberg som NATOs generalsekretær besøker partnerlandene i denne regionen. Nord-Koreas aggressive og provoserende oppførsel er naturlig nok et hovedtema under besøket.

- Pyongyangs atomprøvesprengninger og rakettoppskytinger er klare brudd på en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, og er en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.

- Nord-Korea jobber med å utvikle sin atom- og raketteknologi. Dette er en åpenbar fare for Japan og Sør-Korea, våre partnere i regionen. Det er også en stor trussel mot NATO-allierte.

Nord-Korea er i ferd med å utvikle ballistiske missiler som kan nå byer i både Nord-Amerika og i Europa, sa Stoltenberg.

NATO vil svare

Han sa at NATO har kapasiteter til å svare på enhver type aggresjon og angrep, og kom med et tydelig budskap mot regimet i Pyongyang:

- Nord-Korea må gi opp sitt atomprogram en gang for alle. De må stoppe utviklingen av interkontinentale missiler, og de må avstå fra videre prøveoppskyting. Nord-Korea må legge ned sine kjernefysiske og ballistiske missil-programmer.

- NATO støtter på det sterkeste en fredelig forhandlingsløsning på krisa på Korea-halvøya. Skal vi klare det, må Nord-Korea forstå at det er en pris å betale for landets oppførsel, og at en fredelig løsning har en verdi. Vi oppfordrer alle land til å følge opp FNs økonomiske sanksjoner, sa Stoltenberg.

Må løse krisa

Han sa at regimet i Pyongyang utfordrer og undergraver det internasjonale ikkespredningsregimet og kampen mot masseødeleggelsesvåpen, som har hatt framgang de senere årene.

- Det er tid for at det internasjonale samfunnet gir et klart, samlet og sterkt svar, samtidig som internasjonale og regionale krefter spiller en konstruktiv rolle i å løse krisa, sa Stoltenberg.

Andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget, Christian Tybring-Gjedde (Frp), sier det er første gangen NATO er så tydelige på at Nord-Korea har interkontinentale raketter som kan nå Europa.

Større NATO-engasjement?

- Jeg er helt enig med Stoltenberg i at Nord-Korea er en global trussel som må møtes globalt. Når han er så tydelig på dette, kan det være for å få et større, internasjonalt engasjement om Nord-Korea, også i NATO, sier Tybring-Gjedde til Dagbladet.

USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un har etter atomprøvesprengninger og missiltester ligget i en kraftig ordkrig de siste månedene. Begge har kommet med trusler om gjensidig utslettelse.