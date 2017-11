Nord-Korea raser mot Trumps Asia-turné: - Han trygler om en atomkrig

(Dagbladet): Donald Trumps 13 dager lange Asia-turné nærmer seg slutten. På turen har han så langt vært innom Japan, Kina, Sør-Korea og akkurat nå Vietnam. Siste stopp på programmet er Filippinene.

Dagsorden har vært særlig preget av to saker: Handel og sikkerhet, da spesielt Nord-Korea.

- USA er forberedt på å forsvare seg selv og sine allierte ved å bruke vår fulle militærmakt, dersom situasjonen tilsier det, sa Trump under en felles pressekonferanse med Sør-Koreas president tidligere denne uka.

Trump har også i løpet av turen kommet med to krav til Nord-Korea: Slutt med truslene og legg ned atomprogrammet.

- En krigshissers forretningsreise

De kravene ser det ikke ut til at Nord-Korea har planer om å etterleve, for lørdag kom en svært krass uttalelse fra diktaturet, der de går sterkt ut mot Trumps asiatiske rundreise.

Nord-Korea, som i september gjennomførte sin sjette atomprøvesprengning, kaller Trumps tur i Asia for en «krigshissers forretningsreise» og hevder han er i Asia for å «få fjernet Nord-Koreas atomforsvar» og for å «berike USAs forsvarsindustri, ved å melke pengesekkene til sine underordnede 'allierte'».

«Under besøket viste Trump sitt sanne jeg som en som vil ødelegge verdensfreden og tryglet om en atomkrig på Koreahalvøya», heter det i uttalelsen fra diktaturet, ifølge Nord-Koreas nyhetsbyrå KCNA.

Videre i uttalelsen peker Nord-Korea på flere faktorer de mener rettferdiggjør deres anskaffelse av atomvåpen. De peker blant annet på Trumps uttalelser i FN tidligere i år og sier at han «demoniserer» Nord-Korea.

Derfor mener Nord-Korea det var et «rett og uunngåelig valg» å skaffe seg atomvåpen, slik at de kan forsvare sitt folks rett til å eksistere.

«Tiden der USA truet og utpresset oss med atomvåpen er forbi. De uforsvarlige kommentarene til «dotarden» Trump kan aldri skremme oss eller stoppe vår framgang», heter det i uttalelsen.

«Dotard» ser ut til å være Nord-Koreas favorittfornærmelse når de omtaler Trump, og kan best oversettes til noe sånt som «gammel sullik».

Avslutningsvis skryter Nord-Korea av sitt eget militærs «uovervinnelige styrke», og det heter også at de er helt sikre på at de vil gå seirende ut av kampen mot USA.

Advarsler fra Trump

Under besøket i Asia har Trump vært svært tydelig og har advart Nord-Korea i relativt krasse ordelag.

- Verden kan ikke tolerere et regime som truer med atomvåpen. Jo lengre vi venter, jo farligere blir det og jo færre valg har vi. Våpnene deres gjør dere ikke sterkere, de setter dere i stor fare, sa Trump under pressekonferansen i Sør-Korea, der han også benyttet anledningen til å snakke direkte til Kim Jong-un.

- Nord-Korea er ikke paradiset bestefaren din så for seg, det er et rent helvete.

Under Kina-delen av Trumps Asia-besøk ga Trump likevel uttrykk for at han mener det er mulig å løse den anspente situasjonen. Dette var noe Trump ga uttrykk for etter et møte med Kinas president Xi Jinping.

- Møtet var fortreffelig for å diskutere Nord-Korea. Jeg tror, i likhet med deg, at det finnes en løsning der, sa Trump henvendt til Xi da de møttes i Folkets store sal i den kinesiske hovedstaden.

Xi svarte med å si at de to landene bør «styrke kommunikasjonen og koordinasjonen rundt store internasjonale og regionale saksområder, inkludert Koreahalvøya og Afghanistan».

Trumps reise til Asia avsluttes 14. november.