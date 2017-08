Nord-Korea: Skal vurdere «USAs oppførsel» før de bestemmer seg for «framtidige handlinger»

(Dagbladet): Seint mandag kveld avfyrte Nord-Korea en missil over Japan. Tjenestemenn i det nordkoreanske militæret sier til CNN at de bekrefter at det var en mellomdistanserakett av typen Hwasong-12.

Det er den typen missil som Nord-Korea for to uker siden truet skulle lande i havet utenfor den amerikanske øya Guam.

Missiltesten var et svar på øvelsene det sørkoreanske og amerikanske militæret har på Korea-halvøya, skriver Reuters.

Jong-un: Vellykket test

Ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA skal Kim Jong-un ha uttrykt stor tilfredshet over det han beskrev som en vellykket test.

Statslederen skal også ha sagt at Nord-Korea vil fortsette å følge med på «USAs oppførsel» før de bestemmer seg for «framtidige handlinger», skriver nyhetsbyrået AP.

Kim Jong-un skal også ha sagt at det er nødvendig med flere missiltester med Stillehavet som mål. Mandagens missiltest var også til å forberede et mulig angrep mot havet ved den amerikanske øya Guam, skriver Reuters.

Mandag kveld publiserte KCNA bilder av det som skal være missilet som landet i Stillehavet:

- Alvorlig trussel

Ifølge det japanske kringkastingsselskapet NHK brakk missilet i tre deler før det traff i sjøen seint mandag kveld. Foreløpig har det ikke kommet tilbakemeldinger på rester fra missilet eller om skip har blitt truffet. Missilet falt ned om lag 1200 kilometer øst for øya Hokkaido.

BREAKING: North Korean leader says the country should conduct more missile tests into the Pacific Ocean. — The Associated Press (@AP) 29. august 2017

Tirsdag slapp Sør-Korea åtte bomber nær den nordkoreanske grensa for å vise at de også har stor militær kapasitet, skriver The Independent. Avisa refererer til lokale medier som omtaler bombingen som «overveldende».

Japans statsminister Shinzo Abe sa natt til tirsdag at Nord-Koreas siste missiltest var en «uventet, seriøs og alvorlig trussel» og sa at de gjør alt for å beskytte de japanske innbyggernes liv.

Fordømmer Nord-Korea

FNs sikkerhetsråd holdt hastemøte om Nord-Korea tirsdag kveld amerikansk tid og fordømmer enstemmig Nord-Koreas siste rakettoppskytning,

USA tok initiativ til møtet sammen med Japan etter en 40 minutts telefonsamtale mellom statslederne Donald Trump og Shinzo Abe.

Nyhetsbyrået Reuters har sett erklæringen, som også oppfordrer alle land til å «raskt og fullt» implementere FNs sanksjoner mot Nord-Korea.