Nord-Korea truer USA mot å holde militærøvelse. - Ingen kan garantere at øvelsen ikke kommer til å kulminere i faktisk krigføring

Mandag starter USA og Sør-Koreas felles militære øvelse «Ulchi Freedom Guardian», der det er ventet at 17.500 amerikanske soldater skal delta. Nord-Korea anser øvelsen for å være en provoserende invasjonsøvelse.

- Den felles øvelsen er et tydelig uttrykk for fiendtlighet mot oss, og ingen kan garantere at øvelsen ikke kommer til å kulminere i faktisk krigføring, heter det i en leder i det styrende arbeiderpartiets offisielle organ, avisen Rodong Sinmun.

- Øvelsen blir som å helle bensin på bålet og kommer til å forverre situasjonen på halvøya, skriver avisen, og advarer om en «ukontrollert fase i en atomkrig».

Stemningen mellom Pyongyang og Washington er blitt stadig mer anstrengt siden Nord-Korea prøveskjøt to interkontinentale ballistiske missiler i juli som tilsynelatende har deler av USA innen rekkevidde. Dessuten har diktaturet truet med å sende raketter mot den amerikanske stillehavsøya Guam. USAs president Donald Trump lovet å svare med «ild og vrede».

Ulchi Freedom Guardian-øvelsen har vært arrangert siden 1976. Øvelsen er i stor grad datasimulert.

(NTB)