Nordkoreansk soldat ble skutt da han spurtet over grensa. Nå har legene gjort skrekkfunn

(Dagbladet): En nordkoreansk soldat ble truffet av seks skudd fra sine medsoldater da han mandag denne uka flyktet over grensa til Sør-Korea.

Soldaten overlevde skuddene og ble fraktet til sykehus av et FN-helikopter. Legene beskriver mannens tilstand som stabil, men under undersøkelsene på sykehuset gjorde de et sjokkerende funn.

For legene som behandler ham har funnet et «enormt antall parasitter» - deriblant rundormer - i mannens tarmer, noe som har gjort situasjonen langt mer alvorlig for den skadde soldaten.

- Jeg har aldri sett noe liknende i løpet av mine 20 år som lege, sier den sørkoreanske kirurgen Lee Cook-jong, ifølge BBC.

Legen forklarer at den lengste ormen som ble fjernet fra pasientens tarmer var 27 centimeter lang.

Utbredt problem

Choi Min-Ho, professor ved det nasjonale universitetet for medisin i Seoul, sier at parasittene er et eksempel på noen av de omfattende problemene i det lukkede regimet.

- Selv om vi ikke har noen håndfaste bevis på folkehelsa i Nord-Korea, så mener flere eksperter at parasittinfeksjoner og andre alvorlige helseproblemer er utbredt i landet, sier professoren ifølge Reuters.

Choi sier videre at soldatens tilstand ikke på noen måte var overraskende, «med tanke på problemene med hygiene og parasitter i Nord-Korea».

Infeksjonen gjør «alt» farligere

Soldaten ble ifølge sørkoreanske myndigheter skutt seks ganger, da han la på sprang over den strengt bevoktede grensa mellom Nord- og Sør-Korea.

- Vi følger nøye med for å unngå mulige komplikasjoner, sier Lee Cook-jong, ifølge BBC.

Kirurgen forklarer at parasittene kan utgjøre en mye større fare for pasienten, som allerede var alvorlig skadd etter skytingen.

- Pasienten vil generelt sett være svakere, noe som gjør at alle slags skader og operasjoner vil være mye farligere, forklarer professor Preiser.

Skutt av sine egne

Det var mandag denne uka at den nordkoreanske soldaten tok seg over en strengt bevoktet grenseovergang ved landsbyen Panmunjom, i den demilitariserte sonen (DMZ). Mannens nordkoreanske medsoldater åpnet ild så snart de skjønte hva som foregikk.

Soldaten ble funnet omtrent 50 meter inne på sørkoreansk side, rundt 25 minutter etter at sørkoreanske styrker hørte lyden av skuddene.

Det sørkoreanske forsvaret sa i en uttalelse samme dag at de har økt beredskapen etter hendelsen.

Nord-Korea har fortsatt ikke uttalt seg om episoden, men det er frykt for at et nordkoreansk krav om å få utlevert mannen kan øke spenningen i regionen, skriver The Guardian.

Totalt ødelagt

En gang i tiden var Panmunjom en liten landsby. Den ble fullstendig ødelagt under Koreakrigen, og i ruinene framforhandlet partene en våpenhvileavtale som erklærte området et felles sikkerhetsområde.

I dag er grenseovergangen bedre kjent under kallenavnet DMZ, og for bilder av nord- og sørkoreanske soldater som sender iskalde blikk i retning hverandre.

Som Dagbladet tidligere har omtalt, må de sørkoreanske grensevaktene ha minst sort belte i judo eller taekwondo for å tjenestegjøre i denne spesielle sonen. De bærer bare en pistol, og har solbriller på for å ikke avsløre frykt eller usikkerhet i møte med fienden. De nordkoreanske soldatene står bare noen meter unna, på den andre siden av grensestreken.

Sjelden

Det hender en sjelden gang at nordkoreanske soldater hopper av langs den demilitariserte sonen. Men det er ytterst sjeldent at det skjer i Panmunjom, som er en stor turistattraksjon. I juni klarte to soldater å ta seg over grensen til sør. Men det skjedde et annet sted enn i Panmunjom, skriver NTB.

Den demilitariserte sonen strekker seg om lag to kilometer inn på begge sider av selve grenselinjen.

Om lag 30 000 nordkoreanere har hoppet av til Sør-Korea siden slutten på Koreakrigen i 1953, men de aller fleste har flyktet fra hjemlandet via Kina.

Parasitter Parasitter er organismer som lever på eller i en annen levende organisme og ernærer seg på dets bekostning. Den andre organismen betegnes som snylterens vert.

Typisk får parasitten sine næringsstoffer fra verten, og forbindelsen er ødeleggende for verten. Parasitten er fysiologisk avhengig av verten og utnytter næring som verten har tatt opp (f.eks. bendelorm), eller nyttiggjør seg vertens kroppsvev.

En parasitt kan forbli i vertsdyret livet ut, eller bare gjennom en del av sin livssyklus.

Parasitter som angriper mennesker, omfatter protozoer (encellete dyreorganismer), helminter (ormer, som rundormer, bendelormer og ikter), edderkoppdyr (flått og midd) og noen insekter (lus).



Virus og sykdomsfremkallende sopp og bakterier er i prinsippet også parasitter.

Kilde: Store Norske Leksikon