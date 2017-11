Nordkoreansk soldat skutt av sine egne da han la på sprang over grensa

(Dagbladet): En nordkoreansk soldat ble skutt i skulderen og albuen av sine nordkoreanske medsoldater da han mandag flyktet over grensa til Sør-Korea.

Mannen tok seg over den strengt bevoktede demilitariserte sonen (DMZ) ved grensebyen Panmunjom, da nordkoreanske soldater åpnet ild mot sin kollega.

Soldaten ble funnet omtrent 50 meter inne på sørkoreansk side, rundt 25 minutter etter at sørkoreanske styrker hørte lyden av skuddene. Mannen ble fraktet til sykehus om bord i et FN-helikopter, og mottar nå behandling for skadene. Det er ikke opplyst hvor alvorlig skadd han er.

Det sørkoreanske forsvaret sier i en uttalelse at de har økt beredskapen etter hendelsen. Nord-Korea har så langt ikke uttalt seg om episoden, men det er frykt for at et nordkoreansk krav om å få utlevert mannen kan øke spenningen i regionen, skriver The Guardian.

- Totalt ødelagt

En gang i tiden var Panmunjom en liten landsby. Den ble fullstendig ødelagt under Koreakrigen, og i ruinene framforhandlet partene en våpenhvileavtale som erklærte området et felles sikkerhetsområde.

I dag er grenseovergangen bedre kjent under kallenavnet DMZ, og for bilder av nord- og sørkoreanske soldater som sender iskalde blikk i retning hverandre.

Som Dagbladet tidligere har omtalt, må de sørkoreanske grensevaktene ha minst sort belte i judo eller tae kwon do for å tjenestegjøre i denne spesielle sonen. De bærer bare en pistol, og har solbriller på for å ikke avsløre frykt eller usikkerhet i møte med fienden. De nordkoreanske soldatene står bare noen meter unna, på den andre siden av grensestreken.

Sjelden

Det hender en sjelden gang at nordkoreanske soldater hopper av langs den demilitariserte sonen. Men det er ytterst sjeldent at det skjer i Panmunjom, som er en stor turistattraksjon. I juni klarte to soldater å ta seg over grensen til sør. Men det skjedde et annet sted enn i Panmunjom, skriver NTB.

Den demilitariserte sonen strekker seg om lag to kilometer inn på begge sider av selve grenselinjen.

Om lag 30 000 nordkoreanere har hoppet av til Sør-Korea siden slutten på Koreakrigen i 1953, men de aller fleste har flyktet fra hjemlandet via Kina.