Nordmann jages for dobbeltdrap for andre gang: - De vil henge ut pappa som islamist

(Dagbladet): Det var sommeren 2014 at den nå 44 år gamle drammenseren ble pågrepet og siktet for dobbeldrap.

Drapene hadde skjedd i en kafé i mannens hjemby Trnopolje. Den lille byen ligger nordvest i Bosnia, ikke langt ifra grensa til Kroatia. Nordmannen og familien var i Bosnia for å besøke slektninger, da han ble stoppet av politiet etter en handletur.

Han ble mistenkt og tiltalt for dobbeltdrap, og satt 14 måneder i varetekt før han ble stilt for retten. Der ble han blankt frikjent for alle anklager.

I bosniske mediers omtale av den første dommen gikk det fram at dommeren rettet kraftig kritikk mot påtalemyndigheten for mangelfull etterforskning da hun leste opp dommen der nordmannen ble frikjent.

Nå har bosnisk høyesterett opphevet denne dommen. Samtidig har norsk politi - på eget initiativ - begynt å etterforske saken også i Norge.

Norsk etterforskning

Onsdag hadde politiet i Drammen møte med statsadvokaten om saken.

- Norge har åpnet etterforskning for å danne seg et grunnlag for å vurdere om vi skal be om å få overtatt saken. Det er det riksadvokaten som avgjør, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til Dagbladet.

- Bakgrunnen for det er at han er norsk statsborger, og tiltalt for dobbeltdrap sommeren 2014. Vi mener at vi har et internasjonalt ansvar, og ønsker å samarbeide med utenlandske myndigheter. Det kan ikke bli slik at Norge kan bli en frihavn for de som begår ulovlige handlinger i utlandet.

- Det er vel ikke mulig å slå fast at han har «begått en ulovlig handling i utlandet» - derimot ble han jo frikjent?

- Bosnisk høyesterett har opphevet den frifinnelsen.

Bak murene

I begynnelsen av juni kom norsk politi på døra til nordmannens sønn i Drammen.

- Jeg ble kjørt til politistasjonen i Lier. Der var jeg i 12 timer og ble avhørt som vitne, sier sønnen til Dagbladet.

Da han skulle tilbake for å signere på avhøret, fikk han sjokk på ny:

- Da fikk jeg beskjed om at jeg hadde fått status som mistenkt i saken. Hun som avhørte meg sa: «Tenk på kona og barna dine, tenk på deres framtid».

- I stedet for å hjelpe oss i Bosnia, har Norge i stedet satt i gang sin egen sak. Dette er som «Making a Murderer» i norsk utgave. Den opprinnelige dommen var krystallklar, og faren min ble helt renvasket. Og se på bevisene: Vitner i saken nevner at de så en hvit bil, og en kar i bilen som hadde todagersskjegg. I tillegg ble åstedet trampet ned av politiet, og bevisene håndtert dårlig.

I varetekt

Politiadvokaten i Drammen medgir at de har en utfordrende oppgave:

- Vi vil aldri overta denne saken om vi ikke ser at det er noe å hente. Det er klart det er utfordringer her, sier Svane Mathiassen.

Hun vil ikke kommentere hva som er sagt til sønnen i avhør. Ifølge bosniske medier har det vært nye rettsmøter i Bosnia, som nordmannen ikke har møtt opp i. Bosnisk politi skal sågar vurdere å etterlyse ham internasjonalt.

- Vi har ikke fått noen signaler om at det skal bli en ny sak i Bosnia, sier politiadvokat Svane Mathiassen.

Drammenseren selv sitter varetektsfengslet i Norge, siktet i en annen alvorlig voldssak. Han har heller ikke bosnisk pass lengre, og det er ingen utleveringsavtale mellom Norge og Bosnia. Statsadvokaten i Bosnia har ikke svart på Dagbladets spørsmål.

Advokat Frode Sulland, som representerer drammenseren, sier han har stilt politiet flere spørsmål i saken. Han ønsker blant annet å få opplyst på hvilket rettslig grunnlag norsk politi kan starte etterforskning av en sak som allerede er en rettsprosess knyttet til i et annet land.

- Politiet har nå omsider etter lang tid svart at så lenge det ikke er en rettskraftig dom i Bosnia kan de etterforske saken i Norge. Men vi er sterkt uenige i dette og vil følge opp saken videre, understreker Sulland. Han påpeker:

- For det første er vår klient frifunnet etter en lang rettsprosess og det er uklart hvorfor denne frifinnelsen er opphevet. Dernest er det et internasjonalt forbud beskyttet av EMK mot dobbelforfølgning i straffesaker. Vi er derfor sterkt kritiske til at det nå skal foregå parallelle prosesser i to land.



- Vi har heller ingen informasjon som skulle tilsi at det vil være aktuelt for bosniske myndigheter å overlate straffeforfølgningen til norsk politi. Klienten opplever norsk politis forsøk på å blande seg i denne bosniske saken hvor han ble frifunnet som en stor ekstrabelastning, sier Sulland.

Konservativ muslim

Sønnen har sin egen teori om hvorfor faren skal etterforskes på nytt. Han tror det hele handler om å henge ut faren som islamist.

- Da jeg var i avhør med norsk politi ble jeg stilt spørsmål om troen til faren min, sier han til Dagbladet.

Faren skal bekjenner seg til wahhabisme – en konservativ form for islam som praktiseres i Qatar og Saudi-Arabia. Dette er ikke første gang drammenserens religiøse overbevisning dukker opp i retten. Da han i 2005 sto tiltalt for vold, måtte han ifølge nettavisa Utrop svare på spørsmål om han var fundamentalist eller sympatiserte med Mulla Krekar.

- Dette handler ikke om ham som person eller og hva han eventuelt står for, men en veldig alvorlig tiltale for dobbeltdrap, sier politiadvokat Svane Mathiassen.

- Sønnen hans ble spurt om farens religiøse overbevisning i avhør?

- I avhør etterforsker man bredt, men det er ikke på grunn av religion at man vurderer å overta saken.

Grillet om religion

Mistanken om at nordmannen var ekstremist dukket opp også under den første etterforskningen i Bosnia. I avhør ble han spurt om wahhabisme, og politiet hadde en teori om at drapene var religiøst motivert.

Men politiet klarte aldri å bevise at nordmannens religiøse overbevisning hadde noe med drapene å gjøre. De to ofrene skal derimot ha tilknytning til et tungt kriminelt miljø. En av de to drepte skal selv ha vært siktet for tung kriminalitet da han døde - både for drap på ekskona si, og omfattende narkovirksomhet.

- Om faren min er konservativ eller liberal, har ingenting med saken å gjøre. Det slo dommeren i den første saken fast, sier nordmannens sønn til Dagbladet.

- Faren min er ikke IS. Hva er problemet, at han har skjegg? Med en gang du trekker inn terror og religion får folk et annet bilde. Da svartner det for folk med en gang – de gir blaffen i om du er skyldig eller ikke.

Ga sin versjon

Drammenseren ble intervjuet av Drammens Tidende etter frifinnelsen:

- Politiet sa de hadde fått en anonym anklage mot meg, om ulovlig våpenbesittelse, at jeg skulle ha et automatvåpen. Jeg sa jeg ikke hadde noen våpen, men at min far hadde en pistol og en hagle. Pistolen bruker vi når vi feirer at id er over. De ville hjem til oss og se på våpnene. Men det kom mange politifolk med avsikrede våpen. De gikk rundt inne i huset og ut igjen. Litt etter kom noen inn og sa de hadde funnet hylser fra en kalasjnikov i hagen og inne i et skur. Jeg sa jeg ikke hadde noen kalasjnikov. De forsøkte å tvinge meg til å tilstå at det var mitt våpen.

Totalt det avfyrt tolv skudd med et automatvåpen mot de to ofrene. Til DT sa drammenseren at han hadde en minimal befatning med det kriminelle miljøet som et av ofrene skal ha tilhørt:

- Noe tid før dette skjedde hadde en bekjent av meg sneiet borti bilen til bandelederen som seinere ble skutt. Det var etter at jeg hadde anbefalt min bekjente å kjøre en bil til Bosnia for å få den lakkert. Jeg hadde glemt hele greia, men så sa de at jeg drepte ham og en person til som hevn.

- Svært krevende for politiet Rettshistoriker Bernt Gran bekrefter at det jevnlig forekommer at norsk politi etterforsker saker som har skjedd i utlandet. - Bård Hoksrud-saken er et profilert eksempel. Vi har også hatt flere krigsforbrytersaker der rwandere bosatt i Norge er dømt for folkemordrelaterte forhold i hjemlandet. Så lenge det er en tilknytning til Norge, er det ikke uvanlig, sier Gran til Dagbladet. I mer kompliserte saker – som dobbeltdrapene i Bosnia – vil det hele imidlertid være svært krevende for påtalemyndigheten. - Det er veldig utfordrende for påtalemyndighetene, både hva angår bevisinnhenting og vitneavhør, å få til en tiltale på det grunnlaget. Skal du bli dømt må det være forbi all rimelig tvil. Jeg tenker at denne mannens forsvarer nok har ganske mye han kan sette fingeren på, sier Gran.