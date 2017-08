Norge starter dialog med Kina om menneskerettigheter

(Dagbladet): Norge og Kina skal i høst ha et første møte på politisk nivå innenfor konsultasjonsordningen som ble etablert under samtalene mellom norske og kinesiske myndigheter i april, bekrefter utenriksminister Børge Brende (H) overfor Dagbladet.

I dette forumet kan også spørsmål om menneskerettigheter tas opp.

- Tålmodig diplomati

- Gjennom tålmodig diplomati har vi dannet grunnlag for et langsiktig og solid forhold til Kina, der man kan diskutere alle spørsmål, også menneskerettigheter.

- Vi ble enige om å opprette en fast konsultasjonsmekanisme på politisk nivå mellom våre utenriksdepartement for å drøfte alle saker av felles interesse, både bilaterale og multilaterale, herunder FN-spørsmål, menneskerettigheter og handelspolitikk, sier Brende til Dabladet.

Espen Barth Eide, som etter fire år i FN og som fredsmekler på Kypros kommer tilbake til norsk politikk og sikker plass på Oslo Aps stortingsliste, kom i Dagbladet i går med kritikk av regjeringens utenrikspolitikk på flere punkter.

Eide mener Norge under Høyre/Frp-regjeringen har hatt en defensiv utenrikspolitikk, ikke tatt nye initiativ og vært mindre i front på flere områder enn den rødgrønne regjeringen.

Han sier menneskerettighetsdialogen med Kina, som har ligget nede siden Kina frøs forbindelsene med Norge, er noe Ap vil jobbe for å få i gang dersom partiet kommer til regjeringsmakt i høst.

- Forstår ikke kritikken

- At vi skal ha en slik mekanisme, har vært klart siden statsministerens besøk til Kina i april. Det er vel nettopp hva Eide etterlyser. Jeg har derfor litt vansker med å forstå hans kritikk. Første møte i dette formatet vil være nå i høst, sier Brende til Dagbladet.

Han mener Eides kritikk er urimelig.

- Jeg vil benytte anledningen til å ønske Espen Barth Eide velkommen tilbake til norsk politikk, etter fire års fravær.

- Men jeg må samtidig få lov til å minne om at tiden ikke har stått stille mens han var borte. Det har skjedd en del i mellomtiden.

- Negativ valgkamp

- Når jeg leser uttalelsene til Eide, er det åpenbart at han har befunnet seg mye i New York og USA de siste årene, og dessverre tatt med seg dette med «negative campaigning» inn i den norske valgkampen. Det hadde jeg ikke ventet av Eide, sier Brende.

- De siste årene har på den utenrikspolitiske fronten vært kompliserte og krevende, men regjeringen har stått på for norske interesser. Vi har håndtert en utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon i Europa etter Russlands folkerettsbrudd i Ukraina, voldelig ekstremisme med kampen mot ISIL og migrasjonsbølgen.

Både på det økonomiske området , migrasjonsfeltet og i utenriks- og sikkerhetspolitikken har vi styrt slik at Norges posisjon er styrket i en krevende tid, sier Brende.

- I front for Syria

- Regjeringen har høstet stor anerkjennelse og respekt for viktige internasjonale initiativ. Norge har doblet satsingen på bistand til utdanning, og ledet et internasjonalt løft på dette området. Dette var et område der de rødgrønne kuttet.

Norge initierte den store giverlandskonferansen for Syria, hvor det ble samlet inn mer penger på en dag enn ved noen annen humanitær FN-konferanse.

- Vi spilte også en viktig rolle i gjennomføringen av atomavtalen med Iran. Og kritikken mot fred- og forsoningsarbeidet til regjeringen, etter at vi har bidratt til å få i stand avtalen mellom FARC og Colombia, faller på sin egen urimelighet.

- Det er også litt nedslående å høre Eides kritikk av normaliseringen med Kina som denne regjeringen har fått på plass, og som Eide selv ikke lyktes med, sier Brende.

På linje med NATO

- Når det gjelder kritikken av nedrustningspolitikken, har regjeringen stilt seg sammen med alle våre allierte i NATO. Det er overraskende om Eide egentlig mener at Norge hører hjemme noe annet sted enn det.

Eides utenrikspolitiske mantra er åpenbart det samme som hans sjef, Jonas Gahr Støres, at alt var bedre under hans tid som utenriksminister. Eide belegger dette blant annet med at han har hørt på byen i Genève og New York at Norge var mer i front da han var utenriksminister, sier Brende.

- Jeg hadde forventet mer raushet fra Eides side. Spesielt med tanke på at han akkurat kommer fra et krevende forhandlingsopplegg på Kypros og har høstet førstehånds erfaring med hvor krevende det er å få til resultater i internasjonalt diplomati, sier Brende.