Norges akademikere føler seg glemt av Ap

(Dagbladet): Fagforeningen Akademikerne beskylder Arbeiderpartiet for å ignorere den hyppige bruken av midlertidige ansettelser på universiteter og sykehus.

Årsaken er - i følge Akademiker-leder Kari Solli - at hennes 200 000 (ofte) høytlønte medlemmer ikke er kjernevelgere for Arbeiderpartiet. I Ap-gården er de mest opptatt av de kortvarig midlertidig ansatte, ifølge Solli.

- Arbeiderpartiet snakker i valgkampen høyt og lenge om retten til fast arbeid i byggebransjen og andre steder hvor det er hyppig bruk av kortvarig midlertidighet, men vi opplever liten interesse for det vi mener er den aller største utfordringen: De lange midlertidige ansettelsene våre medlemsgruppers rett til fast jobb, sier Sollien.

- Ikke kjernevelgere

I Norge kan leger og forskere i praksis gå årevis uten å få fast jobb og Akademikerne har lenge ledet an i kampen mot langvarig bruk av midlertidig ansettelser på sykehus og på universitetene.

- Har du noen tanke om hvorfor Ap overser dere?

- Det kan godt hende det er fordi vi ikke er kjernevelgerne til Arbeiderpartiet, jeg vet ikke. I vår medlemsundersøkelse fra i sommer svarte ca like mange av våre medlemmer at de vil stemme Ap som Høyre - rundt 30 prosent - så akademikere bør absolutt være en viktig gruppe for partiet

Arbeiderpartiets synd er ifølge Solli å ignorere yrkesgruppene som går på midlertidig arbeidskontrakter i høytlønnsyrker. Dette til tross for at partiet har programvedtak på «redusere bruk av midlertidige ansettelser» ved universiteter og høgskoler.

- De bommer med politikken: De har kun fokus på å løse deler av problemet. Langvarige bruk av midlertidige ansettelser må tas på alvor i Ap. Når vi spør dem, får vi tvetydige og intetsigende svar, sier Sollien.

Bør også hjelpe leger

Snittet for midlertidige ansettelser ved universiteter og høgskoler ligger rett under 20 prosent mot 8,2 prosent av arbeidsstyrken totalt, ifølge tall fra SSB. Ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo og Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø var midlertidigheten henholdsvis 44 og 36 prosent, ifølge Akademikerne.

Akademikerne sier de blir kontaktet av leger som ikke våger melde fra om systemfeil i frykt for å miste sin vikarkontrakt ved norske sykehus, og sier mange dyktige forskere forsvinner ut av akademia blant annet fordi de ikke får huslån på sine midlertidige arbeidskontrakter.

- Ap sier de er alle arbeidstakeres beskytter, og da må de ta et tak for dem som går midlertidig ansatt i årevis, også selv om de er leger eller forskere og andre statsansatte. For oss framstår det som om Arbeiderpartiet forsøker å score billige valgkamppoeng på midlertidighet ved å utelukkende angripe regjeringens åpning for en generell adgang til midlertidig ansettelser.

- Frp og Høyre er bedre

De «billige poengene» Solli mener Støre og co. forsøker å sikre seg i innspurte til valget 11. september bunner i Aps innsats sist partiet styrte landet.

- Ap gjorde ingenting av betydning i de åtte årene de fikk styre landet. Da blir det litt platt å komme på banen nå.

- Mener Akademikerne virkelig at Høyre/Frp-regjeringen har en bedre politikk for å sikre faste jobber i arbeidslivet?

- Denne regjeringen har faktisk tatt grep. Ikke nok, men det har gjort noe, i hvert fall. Vi savner engasjement fra Ap i sakene som gjelder våre medlemmer i hele arbeidslivet. Dersom de skulle vinne valget forventer vi at Støre ikke reverserer de forbedringene den borgerlige regjeringen har innført knyttet til lang midlertidighet i staten.

- Når legespesialiser i Norge tjener opp mot en million i året, så vil mange kanskje si de får tåle en midlertidig kontrakt eller to?

- En stor gruppe sykehusleger er midlertidig ansatt til de er godt over 40 år. Det samme gjelder forskere.

Avvisende Ap

Rigmor Aasrud (Ap) vil ha seg frabedt tanken om at Frp er et bedre parti for høytlønnede enn hva Ap er.

- I 130 år har Arbeiderpartiets kjernesak vært kampen for et arbeidsliv med gode og trygge arbeidsforhold - ikke for noen, men for alle, kontrer hun.

Aasrud viser til at Arbeiderpartiet har stemt mot Høyre og Frp i flere arbeidslivsspørsmål på Stortinget denne perioden.

- Høyre og Frp har tatt inn samme ordlyd om midlertidighet i loven for statsansatte som i den generelle arbeidsmiljøloven, men samtidig presisert at de to like lovtekstene skal tolkes forskjellig. Vi har advart mot at resultatet da kan bli mer uklarhet, ikke mindre midlertidighet.

Hun avviser konsekvent at Akademikerne er glemt av Ap:

- Arbeiderpartiet er definitivt opptatt av Akademikernes medlemmer. Akademikerne-medlemmene er fagfolk som gjør en uvurderlig innsats for norsk økonomi og for velferdsstaten.