Norsk-irakisk journalist fengslet i Irak

(Dagbladet): 57 år gamle Samir Abeid skal ha blitt pågrepet av irakiske sikkehetsstyrket søndag 22. oktober, skriver International Organization of Journalists (IFJ) i en pressemelding, i samsvar med Norsk Journalistlag.

Han skal ha blitt pågrepet i hjemmet sitt i den irakiske hovedstaden Bagdad.

Journalisten bor i Oslo og jobber som frilansjournalist og politisk kommentator for flere irakiske og regionale medier.

- Dypt bekymret

Dagen han ble pågrepet skal han ha publisert et meningsinnlegg, der han skal ha skrevet at valget til den irakiske statsministeren om å ta tilbake Kirkuk var motivert av interessen til internasjonale oljeselskap, som tjener på å utvikle oljeindustrien i byen.

- Norsk Journalistlag er dypt bekymret for arrestasjonen av vår kollega, norsk-irakiske Samir Adeis, sier nestleder i Norsk Journalistlag, Dag Idar Tryggestad, til Dagbladet.

- Vi protesterer sammen med det internasjonale samfunnet og ber irakiske myndigheter om å løslate ham umiddelbart, legger han til.

Tryggestad forteller at Adeis er mye brukt til å kommentere situasjonen i Irak og at han har base i Oslo.

- Vi håper UD går inn i saken og ser på hans situasjon. Omstendighetene rundt er uklare, men for vår del handler dette om det prinsipielle og at dette er et angrep på ytringsfriheten, sier han.

President i International Organization of Journalist, Philippe Leruth, sier i pressemeldingen at de krever en umiddelbar løslatelse av kollegaen Samir Obeid.

- Journalistikk er ikke en forbrytelse, og ingen journalister burde bli arrestert for å uttrykke sine synspunkter, sier han.

Bekrefter arrestasjon

Pressevakt i UD, Ingrid Kvammen Ekker, sier at UD er gjort kjent med at en norsk statsborger skal være arrestert i Irak.

- Vi arbeider med å få bekreftet opplysningene og å få tilgang til besøk i fengselet, sier hun.

- UD fraråder alle reiser til og opphold i Irak. Norske myndigheters muligheter til å tilby konsulær bistand til norske borger i Irak er begrenset. Vi kan ikke kommentere ytterligere enkeltdetaljer i oppfølgningen av en pågående konsulærsak, sier Kvammen Ekker.

Torsdag ble det kjent at en norsk statsborger var fengslet i Irak.

