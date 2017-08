Norsk museum rundstjålet. Ekspert: - De kunne like gjerne satt opp stige til tyvene

Cremers driver Museum Security Network og jobber med å sikre museer over hele verden. Han er ikke nådig i sin kritikk av museet, som ble frastjålet rundt 400 gjenstander, blant annet klenodier fra vikingtiden.

- Å sette opp et stillas utenfor et museum, medfører risiko. Museet har vært dumme og kunne like gjerne ha satt opp en stige og latt tyvene klatre inn. Det må være alarmer som fungerer i stillaset, sier Cremers til Bergens Tidende.

- Tyvene prøver seg ikke lenger på de største museene. Sikkerheten er blitt så god at de leter etter mindre museer, kirker eller private hus uten like god sikkerhet. Det er en trend vi ser over hele Europa. Det er dyrt å sikre verdifulle gjenstander, legger han til.

Fagdirektør ved Universitetsmuseet, Henrik von Aches, hevder stillaset var sikret.

- Stillaset var sikret med både gjerde og alarm. Vi har et generelt omfattende sikkerhetsopplegg, men i dette tilfellet var det ikke godt nok. Det burde vært flere hindringer. Det er vårt ansvar at uvurderlige gjenstander er borte, sier han.

Politiet har fremdeles ingen mistenkte i saken. Alarmen gikk to ganger i løpet av innbruddet – begge gangene meldte vaktene om falsk alarm.