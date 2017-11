NRK: To asylsøkere pågrepet og siktet for terrortilknytning

(Dagbladet): To mannlige asylsøkere skal være pågrepet to forskjellige steder i landet, siktet for terrortilknytning, melder NRK.

Begge mennene skal være i 30-åra og ble pågrepet i september.

Kanalen skriver at asylsøkerne kom til Norge i 2015 og 2016, trolig fra Syria. Sakene skal ikke ha noen sammenheng med hverandre.

Ifølge NRKs opplysninger skal det være opplysninger som mennene selv har kommet med i asylprosessen som er bakgrunnen for at de nå varetektsfengsles.

PST sier til kanalen at ikke er overraskende at det kommer personer som kan ha gjort straffbare handlinger i forbindelse med konflikter der de kommer fra til Norge.

Kanalen melder at PST ikke har grunn til å tro at de to asylsøkerne som nå er pågrepet kom til Norge med intensjon om å gjennomføre en terroraksjon i landet.

Det har foreløpig ikke lykkes Dagbladet å få en kommentar fra PST eller advokat Brynjar Meling, forsvarer til ene som er pågrepet.

Saken opppdateres