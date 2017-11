Ny bok om Trumps bindinger til Russland: - Den største politiske skandalen etter Watergate

(Dagbladet): Torsdag lanseres boka «Sammensvergelse: Hvordan Russland hjalp Donald Trump inn i Det hvite hus» samtidig i Norge, USA, England, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Nederland, Sverige og Finland.

Forfatteren av boka er den anerkjente britiske journalisten Luke Harding, som har gått grundig til verks for å dokumentere USAs president Donald Trumps bindinger til Russland.

Detaljer om bokas innhold har vært underlagt strengt hemmelighold på grunn av frykt for hacking og lekkasjer, men onsdag kveld slapp The Guardian en smakebit av hva leserne har i vente.

Ansatte tidligere spion for å etterforske Trump

Mye av bokas materiale er basert på Steele-rapporten, som den tidligere britiske MI6-agenten Christopher Steele står bak.I utdraget fra boka som The Guardian har publisert, får man et unikt innblikk Steeles karriere helt tilbake til hans første år som spion ved den britiske ambassaden i Moskva i 1990.

Etter at Steele sluttet i M16 i 2009, startet han opp et kommersielt etterretningsfirma, Orbis, sammen med tidligere kollega Christopher Burrows. Like etterpå begynte selskapet å samarbeide med det Washington-baserte etterretningsfirmaet Fusion GPS, som i 2016 ba Steele om å etterforske Trump.

Mellom juni og november 2016 leverte Steele totalt 16 rapporter til Fusion. Ifølge boka ble Steele sjokkert over informasjonen kildene hans kom med.

- For alle som leser det, er det en livsforandrende opplevelse, sa Steele til venner, ifølge Harding.

Informerte FBI

I september 2016 reiste Steele til Roma for å møte en rekke FBI-etterforskere og informere dem om rapportene. FBI-agentene skal ha blitt sjokkerte over dokumentasjonen han satt på, og bedt ham om å forklare etterforskningsmetodene han brukte og sagt at de ønsket flere rapporter.

De påfølgende ukene fram mot presidentvalget, fikk han derimot beskjed fra FBI om at de ikke kunne gå ut offentlig med materiale som involverte en presidentkandidat, og deretter ble det stille fra hans kontakter i FBI.

Etterpå fortalte Steele til en venn at det var tydelig at materialet han hadde gitt til FBI var en «radioaktiv varm potet».

Mener 70 til 90 prosent er riktig

I boka kommer det fram at Steele mener det som avdekkes i rapportene hans er mellom 70 og 90 prosent riktig. Samtidig mener han informasjonen vil bli meget viktig for Robert Muellers videre etterforskning av mulige bånd mellom russerne og Trumps valgkampstab.

- Jeg har jobbet med dette landet (Russland journ.anm.) i 30 år. Hvorfor skulle jeg finne på dette?, sier Steele i boka.

En av grunnene til at Steeles rapporter ble tatt på alvor i 2016, var fordi han allerede hadde et godt rykte i USA for å produsere troverdige rapporter om Russland. Mellom 2014 og 2016 produserte han blant annet over 100 rapporter om Russland og Ukraina, og disse ble hyppig delt i de amerikanske departementene, skriver Harding i boka.

Historiene i boka går helt tilbake til Trumps første besøk i Moskva i 1987, og fram til de ferske siktelsene mot hans tidligere valgkampsjef Paul Manafort og Manaforts forretningspartner Rick Gates.

Boka tar for seg internasjonal spionasje, off-shore banker, tilvsomme eiendomsovedragelser, Miss Universe-konkurranser, sexvideoer, gangstere, hvitvasking av penger, forgiftede dissidenter, hacking av datamaskiner, før den ender med fjorårets presidentvalg.

- Største skandalen etter Watergate

I boka avdekker forfatter Harding de ulike nettverkene som hjalp Donald Trump inn i Det hvite hus og hvilken rolle russerne egentlig spilte i det amerikanske presidentvalget.

Ifølge PR-sjef Vidar Kvalshaug i Forlaget Press, er det mest oppsiktsvekkende med boka helhetsbildet den tegner.

- Det som kommer fram i boka er sjokkerende, og jeg fikk en skikkelig «å faen-opplevelse» da jeg leste den. Det er uhyggelig skremmende lesing, sier Kvalshaug til Dagbladet.

Forfatteren følger flere av de samme sporene som den amerikanske spesialetterforskeren Robert Mueller, som nå leder etterforskningen av det mulige samarbeidet mellom Russland og Trumps valgkampstab.

- Boka dokumenterer den omfattende sammensvergelsen mot det amerikanske demokratiet, som belønnes med at Donald Trump vinner presidentvalget, og som nå er under etterforskning. Forfatter Harding har selv uttalt at denne saken er den største politiske skandalen i amerikansk historie etter Watergate, sier Kvalshaug.

Både spesialetterforsker Robert Mueller i FBI og kongress-komiteer etterforsker for tiden om Trump-leiren samarbeidet med russerne om å påvirke valget.

Så langt er tre Trump-medarbeidere, deriblant hans tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, siktet i etterforskningen.

Trump har konsekvent og hardnakket benektet at det har vært noe samarbeid mellom hans leir og Russland.