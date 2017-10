Ny bok: Shimon Peres hjalp med å frigi Joshua French - som takk for norsk atomhjelp til Israel

I sin nye bok forteller TV2-reporter Fredrik Græsvik en oppsiktsvekkende historie om hva som egentlig skjedde før Kongo-fangen Joshua French (35) den 17. mai i år kom hjem til Norge.

I 2015 avslørte Dagbladet at den omstridte israelske diamantmilliardæren Dan Gertler samarbeidet med Utenriksdepartementet for å få frigitt French.

Nå skriver Fredrik Græsvik at det var Israels daværende president Shimon Peres som brakte Dan Gertler inn - som en gjentjeneste for at Norge hjalp Israel med å utvikle atomvåpen på 1950-tallet.

Opplysningene kommer fram i Græsviks nye bok «Dømt til døden i Kongo».

- Militære fordeler

Græsvik skriver dette om hvordan Shimon Peres uttrykte seg, da han kontaktet Dan Gertler i 2014:

Han «forklarte at det var på høy tid med en gjentjeneste til landet som hadde hjulpet dem med å utvikle atomvåpen. Dessuten, forklarte Peres, var det slik at hvis Israel hjalp Norge med denne saken, ville Israel oppnå både politiske og militære fordeler».

Hva disse fordelene innebar gikk Peres ifølge boka ikke inn på.

Shimon Peres døde den 28. september 2016, etter et hjerneslag.

Fange i åtte år

Diamanthandleren Dan Gertler og hans nære vennskap med Kongos president Joseph Kabila var en viktig faktor da Joshua French omsider kunne frigis, etter åtte år i kongolesiske fengsler.

French og hans kamerat Tjostolv Moland ble sommeren 2009 arrestert i Kongo, og i september samme år dømt til døden for drapet på sin kongolesiske sjåfør.

Moland ble i 2013 funnet død på cella. French fikk av kongolesisk rett skylda for dødsfallet.

Etter Molands død fortsatte norske myndigheter å arbeide for å få Joshua French frigitt.

Tette bånd

At den daværende israelske presidenten ifølge Græsvik var den som fikk inn Dan Gertler, skyldes tette bånd mellom Peres og Norge, etter Oslo-avtalen fra 1993 - men også helt tilbake på 1950-tallet.

Dengang ytte Norge viktige bidrag til at Israel kunne utvikle atomvåpen.

Den som kontaktet Shimon Peres for å få ham til å engasjere seg i saken, var ifølge Græsviks bok diplomaten Mona Juul, en sentral forhandler før Oslo-avtalen mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO i 1993.

Joshua French har ingen dom mot seg i Norge, og er derfor nå en fri mann, etter å ha sonet i Kongo i åtte år.