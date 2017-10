Ny dokumentlekkasje truer verdens rikeste

(Dagbladet): Knapt ett år etter Panama Papers-skandalen - hvor 11,5 millioner dokumenter ble lekket - spår britiske medier at en oppfølger er i emning.

For tirsdag kveld meldte Appleby - et advokatfirma som blant annet gir klienter råd om hvordan de kan drive sin virksomhet - at de har mottatt henvendelser fra flere journalister som hevder de har sett sensitive dokumenter fra firmaet og deres kunder.

De skriver også at de er kjent med at det i fjor ble gjennomført et datainnbrudd mot deres servere. The Telegraph hevder at datainnbruddet ble gjennomført av hackere som har lekket sensitive dokumenter til Det internasjonale journalistnettverket ICIJ.

Skatteparadiser I fjor publiserte den britiske veldedighetsorganisasjonen Oxfam en rapport om verdens verste skatteparadiser. Der havner Bermuda på toppen: Bermuda Caymanøyene Nederland Sveits Singapore Irland Luxembourg Curaçao Hongkong Kypros Bahamas Jersey Barbados Mauritius De britiske jomfruøyene (Kilde: Oxfam) (NTB)

Skatteparadis

Appleby har sitt hovekontor på Bermuda, og flere kontorer i andre skatteparadis, som De britiske Jomfruøyer, Jersey, Man og Caymanøyene.

Flere av Storbritannias mest velstående personer skal være involvert i lekkasjen, og skal nå ha kontaktet advokater og PR-selskaper i et forsøk på å beskytte eget omdømme, erfarer Telegraph.

De melder også at medieorganisasjoner forbereder seg på å publisere de lekkede dokumentene i løpet av de kommende dagene.

Mulig oppfølger

Både The Independent og Business Insider spekulerer i om dette kan bli oppfølgeren til Panama Papers - verdens største dokumentlekkasje som avdekket skatteparadisenes sentrale rolle i den globale finansindustrien.

Blant annet avslørte lekkasjen at DNBs filial i Luxembourg over flere år hadde tilbudt kunder å organisere postboksselskap på skatteparadiset Seychellene, slik at de kunne unngå skatt. Praksisen er ikke ulovlig, men strider med DNBs egne etiske retningslinjer, ifølge NTB.

Blant de mektige personene som har havnet i trøbbel etter Panama Papers er Islands tidligere statsminister Sigmundur Davíd Gunnlaugsson og Pakistans statsminister Nawaz Sharif.

Spekulerer

The independent mener at Applebys involvering i de kommende avsløringene, er den beste ledetråden vi har til å spå hva som kommer til å skje. Dette forklarer avisa med at Appleby er et ledende advokatfirma med kontorer i skatteparadis som jobber for flere av verdens rikeste mennesker og største selskaper.

Og ettersom Appleby har sitt hovedkontor på Bermuda, har lekkasjene sannsynligvis noe å gjøre med skatteunndragelser, spår avisa.

Selvsikre

I sin egen pressemelding hevder Appleby at de har undersøkt anklagene som har blitt rettet av journalistene, og er sikre på at det ikke finnes bevis for noen som helst form for urett, verken av dem eller klientene.

- Appleby tolererer ikke ulovlig virksomhet, men vi er ikke ufeilbarlige og når vi oppdager egne feil så er vi raske med å rette dem opp og melde ifra til myndighetene, hevder de i sin uttalelse.

- Vi er skuffet over at media velger å bruke informasjonen som har blitt hentet ved hjelp av ulovlige metoder, noe som kan resultere i at uskyldige parter blir utsatt for brudd på datasikkerhet.