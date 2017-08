Ny krisemåling for Støre. Høyre større enn Arbeiderpartiet

(Dagbladet): Ifølge en rykende fersk måling presentert av NRK, kan Høyre bli større enn Arbeiderpartiet i høstens valg.

På kanalens siste partibarometer ligger Høyre ann til 25,7 prosent, mens Arbeiderpartiet faller ytterligere 4.6 prosent til 24,4.

Statsminister Erna Solberg er overrasket over utviklingen.

- At vi er størst, har vel ikke skjedd siden våren før valget i 2013. Det er veldig hyggelig, men det er fortsatt valg 11. september, sier hun til NRK.

Dersom Høyre skulle vise seg å bli større enn Arbeiderpartiet, vil det være historisk. Det har de ikke vært siden 1924.

Solberg sier at hun ikke hadde trodd det da valgkampen startet.

- Nei, det skal jeg være ærlig og si at jeg ikke trodde. Og jeg er ikke sikker på at det vil være resultatet 11. september. Men dette viser at folk har fått med seg hva regjeringen har gjort, svarer Solberg.

