Ny pågripelse i Spania

(Dagbladet): La Vanguardia melder at en tredje person, angivelig satt i forbindelse med terroren i Cambrils og Barcelona, i morges ble pågrepet i Ripoll.

Pågripelsen er bekreftet av det katalanske politiet.

- Personen ble arrestert som endel av politiets innsats etter angrepet, skriver politiet på .

Ripoll, en by med rundt 10 000 innbyggere, ligger rundt 100 kilometer fra storbyen Barcelona. Der kjørte en hvit varebil inn på den populære handlegata La Ramblas torsdag ettermiddag.

To angrep

13 personer ble drept i terrorangrepet. Det ble etterfulgt av et angrep i Cambrils der minst fem ble skadd.

Også her rammet angrepet en gågate, før bilen veltet. Fem mistenkte terrorister ble skutt og drept av politiet kort etter.

Alle fem skal ha båret bombebelte. Cambrils ligger i overkant av to timers kjøretur unna Ripoll. Før pågripelsen i den lille byen, var én spansk statsborger pågrepet, i tillegg til én fra Marokko.

- En forbindelse

Catalonias innenriksminister Jouaquin Forn bekreftet tidligere i dag at angrepet i Cambrils minner om Barcelona-angrepet.

- Det er en forbindelse, sier Forn til radiostasjonen RAC 1 fredag morgen.

Den ytterliggående islamistgruppen IS sier på sitt propagandanettsted at den står bak for angrepet i Barcelona.

På en pressekonferanse seint torsdag kveld, sier den spanske statsministeren, Mariano Rajoy, at det var et «jihadist-angrep».

Han skriver på Twitter natt til fredag at han sørger med ofrene og deres familier.

Dagbladet oppdaterer saken.