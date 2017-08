Ny plan: Skal sende spesialsoldater for å drepe Kim Jong-un

(Dagbladet): Sør-koreanske spesialstyrker gjør seg nå rede til et målrettet motangrep dersom Nord-Koreas diktator Kim Jong-un skulle gå til det skritt å starte en konvensjonell krig, skriver britiske Telegraph.

Hvis krig bryter ut, planlegger Seoul å sende spesialsoldater til den nord-koreanske hovedstaden Pyongyang med oppdrag om å infiltrere og drepe.

Målet vil være å ramme Kim Jong-un og hans nærmeste rådgivere.

Ny plan

Dette skal, ifølge Telegraph, være del av Sør-Koreas nyreviderte plan for å hanskes et eventuelt angrep fra nord.

Den sør-koreanske presidenten, Moon Jae-in, skal mandag denne uka ha blitt briefet om dette av sine forsvarstopper, en dag før Nord-Korea avfyrte rakett over nordlige Japan.

Moon skal ha bedt forsvarsdepartementet om å gjennomføre militærreformer for å møte de stadige utfordringene fra Nord-Korea.

Ifølge avisa Chosun Ilbo, skal Moon ha sagt at militæret må være forberedt på «raskt bytte til offensiv respons».

Militæret skal også ha fått ordre om å øke sin mobilitet i luft og til vanns.

Dersom det skulle bryte ut konvensjonell krig på Den koreanske halvøya, er det ventet at Nord-Korea vil bombardere Sør-Koreas forsvar langs den demilitariserte sonen og angripe Seoul.

Det er ventet at Nord-Korea vil forsøke å ta kontroll over den sør-koreanske hovedstaden og andre strategisk viktige byer i Sør-Korea før USA og eventuelt andre allierte land rekker å rykke inn med hjelpende styrker.

USA reagerer

USAs president Donald Trump sier han holder alle muligheter åpne etter at Nord-Korea tirsdag morgen fyrte av en mellomdistanserakett som fløy over Japan.

- Truende og destabiliserende handlinger øker bare Nord-Koreas isolasjon i regionen og i verden, heter det i en skriftlig uttalelse fra Trump.

Presidenten sier videre at «alle muligheter ligger på bordet» når det gjelder eventuelle motsvar fra USA.

- Verdenssamfunnet har mottatt Nord-Koreas siste budskap klart og tydelig. Dette regimet har vist sin forakt for sine naboer, for alle medlemslandene i FN, og for det man har som minimumsstandard for akseptabel internasjonal oppførsel, mener Trump.