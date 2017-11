«Nye Atlanterhavspakten»: Enige om å vokte havet sammen

Brussel (Dagbladet): Norges ferske forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er godt fornøyd med første dag av sitt første NATO-møte: Norge har fått USAs og hele NATOs støtte til å styrke forsvaret av havområdene i Norges nabolag.

Sammen med de 27 øvrige NATO-landene besluttet de å etablere to nye kommandoer for å tilpasse NATOs militære organisering til dagens trusselbilde.

Den nye Atlanterhavskommandoen skal sikre kommunikasjon og forsynlingslinjer til havs mellom USA og Europa i en krisesituasjon.

Kontroll på havet

- Vi vil gjerne dra NATO tilbake til Europa, og vi vil gjerne fokusere mer på NATOs maritime rolle. Gitt vår geografiske beliggenhet er det naturlig for oss å vektlegge dette. Vi må rett og slett sikre maritim kontroll og forsynlingslinjer mellom USA og Europa. Dette er et gammelt NATO-oppdrag som må reises på nytt, sier forsvarsministeren.

- NATO må være forberedt, trent og utstyrt for å gjøre den jobben vi har forpliktet oss til. Vi har et mer selvhevdende Russland, men det kan også være ting som skjer andre steder i verden, som gjør situasjonen mer utfordrende.

Vi må bygge et forsvarssamarabeid i alliansen som tar opp i seg den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, og bygger en forsvarsallianse mot det som kan komme, sier Bakke-Jensen etter dagens møter.

«Nye Atlanterhavspakten»

- Handler det om å tilpasse Atlanterhavspakten til en ny tid?

- Ja. Den gamle Atlanterhavspakten ligger til grunn. Så har vi hatt tyve år med fred og fordragelighet, der vi har bygd ned. Nå har vi høyere spenning, og må løfte opp vårt kollektive forsvar. Da må vi organisere samarbeidet i NATO i henhold til en ny situasjon, med nye våpen og nye måter å gjøre det på, sier statsråden..

I tillegg til forsvarsministermøtet har han hatt bilaterale møter med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, Storbritannias forsvarsminister Gavin Williamson og USAs forsvarsminister James Mattis.

Om dagens møter sier han:

- Det er viktig å presentere seg tidlig, bli kjent med folk og få høre de andre landenes synspunkter. Fra min tid som NATO-parlamentariker vet jeg at skal du fremme ditt syn, bør du ha møtt folk og fått tillit, sier Bakke-Jensen.

Han møtte Mattis i Helsingfors mandag, men i går møttes de for første gang i NATO-sammenheng.

- Hyggelig tone

På spørsmål om møtet med Mattis forteller Bakke-Jensen at de først snakket litt om sin bakgrunn. Mattis er en pensjonert firestjerners general med tung krigserfaring, men også med stor boksamling. Bakke-Jensen blant annet vært FN-soldat i Libanon.

- Det var et veldig bra og konstruktivt møte i en hyggelig tone. Vi snakket om forholdet mellom Norge og USA på forsvarsfeltet, og vi snakket om saker som diskuteres i alliansen.

- Vi er enige om at vi trenger en ny kommandostruktur. Det er en viktig del av vår langtidsplan at fly, sjø- og landkrefter skal jobbe sammen for å styrke forsvarsevnen. Vi har en kyst mot Atlanteren, derfor er det særlig viktig for oss. Det er også viktig for NATO framover, sier Bakke-Jensen.

Mattis har stående invitasjon om å besøke Norge, men det er ikke bestemt noe tidspunkt.

- Hvor viktig er det for deg å ha en god relasjon til USAs forsvarsminister?

- Det er veldig viktig for norsk forsvarspolitikk at vi har godt forhold til vår viktigste allierte i NATO, som er den viktigste alliansen for sikkerhet vi er med i, og det viktig å ha et godt forhold til USAs forsvarsminister, sier Bakke-Jensen.

Nye veier og broer

-Vår kommandostruktur er ryggraden i alliansen, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg da han oppsummerte dagen.

Han sa at NATO må fornye sin kommandostruktur slik at den er robust og i stand til å fungere etter hensikten. Han sa at evnen til militær forflytning er en nøkkel i NATOs avskrekking og forsvar.

- Men det handler ikke bare om våre nye kommandoer. VI må også oppgradere våre krav til sivile infrastrukturer, som veier, jernbaner og flyplasser. Det er avgjørende for NATo, sa Stoltenberg.

Én for alle, alle for én

Atlanterhavspakten fra 1949 slår fast at medlemslandene skal fremme stabilitet og velferd i det nordatlantiske område. De skal stå sammen om kollektiv forsvar for å bevare fred og sikkerhet.

I den mye omtalte artikkel 5 står det at partene er enige om at «et væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle». De er enige om å bistå den eller de angrepne parter, eventuelt med væpnet makt.