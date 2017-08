- Nyfødt baby funnet like ved stedet hvor gravide Savanna (22) forsvant på mystisk vis

(Dagbladet): En familie fra Fargo i Nord-Dakota har de siste dagene søkt høyt og lavt etter 22 år gamle Savanna Greywind som på mystisk vis forsvant fra et leilighetskompleks om ettermiddagen forrige lørdag.

22-åringen, som var gravid i åttende måned, skal ha forlatt familiens leilighet for å hjelpe en nabo som sydde kjole og trengte en modell.

Siden har ingen sett eller hørt fra henne, skriver Duluth News-Tribune.

Fant nyfødt baby

Familien meldte Savanna savnet og politiet i Fargo iverksatte etterforskning.

Nå rapporterer Fargo-politiet at en nyfødt baby er funnet i en leilighet i området hvor gravide Savanna sist er rapportert sett, skriver .

Politisjef Dave Todd sier at de ennå ikke vet om spedbarnet, som blir beskrevet som en to dager gammel frisk og sunn jentebaby, er barnet til den 22 år gamle Savanna Greywind.

Politiet opplyser også at to personer er varetektsfengslet, men ønsker ikke å gi detaljert informasjon om de pågrepne.

Todd sier videre at politiet ikke innehar ny informasjon om hvor Savanna Greywind kan ha tatt veien.

Politisjefen har ikke opplyst nøyaktig hvor spedbarnet er funnet, utover at det ble oppdaget av betjenter under en husransakelse på en adresse de hadde informasjon om.

- Noe galt

Savannas mor, Norberta La Fontaine-Greywind, frykter at noe alvorlig har tilstøtt datteren.

Ifølge Duluth News-Tribune forteller hun at Savanna bestilte en pizza før hun gikk opp for å hjelpe naboen, men kom aldri tilbake for å spise den.

Videre forteller mora at 22-åringens bil forble parkert ved leilighetskomplekset og at 22-åringens lommebok ble liggende igjen i familieleiligheten.

- Jeg visste umiddelbart at noe var galt fordi bilen hennes er her,.Hun er åtte måneder gravid og føttene hennes er hovne. Hun ville ikke bare forlate naboleiligheten og gå et sted, sier mora.

Ifølge KXJB søkte Greywinds familie og venner gjennom en park i Minnesota torsdag kveld, fem mil øst for Fargo, etter å ha mottatt et anonymt tips.

Fargo-politiet opplyser om at de mottar bistand fra eksterne politiavdelinger og at det blir tatt i bruk fly, båter og politihunder i søket etter den savnede 22-åringen.