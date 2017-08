Nytt angrep i natt: Politiet har skutt og drept fem antatte terrorister som bar bombebelter

(Dagbladet): Rundt klokka 01.30 kjørte en bil på fotgjengere i en gågate i byen Cambrils, om lag ti mil sør for Barcelona.

Minst fem personer, inkludert én politibetjent, er skadd i angrepet. Katalanske myndigheter opplyser rundt 07.30 i dag at tilstanden for en av dem er kritisk og at to er hardt skadd.



Politiet har tidligere sagt at sju personer ble skadd i angrepet.

I angrepet ble til sammen fem antatte terrorister drept av politiet. Alle fem skal ha båret bombebelte.

Nøyaktig hendelsesforløp er ikke kjent, ei heller hvem som står bak angrepet politiet betegner som «et mulig terrorangrep»

Politiet opplyser at de har kontroll på situasjonen, men at aksjonen fortsatt pågår.

Knyttes til Barcelona-angrepet

Tidligere jobbet politiet ut fra en teori om at angrepet i Cambrils var relatert til angrepet i Barcelona og eksplosjonen i byen Alcnar. Klokka 06.30 bekrefter myndighetene i Catalonia at angrepene i Barcelona og Cambrils knyttes til hverandre, melder nyhetsbyrået AP.

Ifølge radiostasjonen Cadena SER forsøkte flere personer å kopiere torsdagens angrep i Barcelona og kjøre en bil inn på en gågate i byen Cambrils. Bilen veltet, og personene som befant seg i den ble skutt. Bilen skal være en Audi.

Også TV-stasjonen RTVE sitter på samme informasjon.

Ifølge radiostasjonen bar gjerningspersonene bombebelter. Også videoer på sosiale medier av de døde angriperne, viser at de bærer noe som likner bombebelter.

Politiet bekrefter klokka 05 at de angriperne hadde på seg bombebelter og at de kjørte over sivile med bil, skriver Sky News.

I 02-tida natt til fredag meldte politiet på Twitter at de ba folk om å holde seg innendørs på grunn av en politiaksjon, og advarte mot et «et mulig terrorangrep»

Jakter gjerningsperson

Torsdag ble minst 13 personer drept og 100 skadd da en varebil kjørte inn i gågata La Rambla i Barcelona. Sjåføren av varebilen er fortsatt på frifot. To personer er pågrepet i forbindelse med angrepet.

Sjåføren av varebilen som meide ned fotgjengere i La Rambla, er fortsatt på frifot, skriver Reuters.

Politiet har så langt arrestert to personer, én fra Spania og én fra Marokko, i forbindelse med angrepet.

Om en av de fem drepte angriperne i Cambrils er sjåføren, er ikke kjent.

Dagbladet følger saken.