Obama fleipet om Trumps største anklage om ham

(Dagbladet): Det finnes 50 amerikanske stater USAs tidligere president Barack Obama kunne blitt født i, men det har vært en strøm av konspirasjonsteorier som hevdet at han ikke var født i Amerika, og at han dermed ikke kunne være president, skriver Independent.

Under åpningen av Obama Foundation i Chicago tirsdag vitset Obama om de mange teoriene, som USAs nåværende president Donald Trump tidligere aktivt støttet opp om.

- Grunnen til at jeg er så glad for å se dere alle her i dag, er delvis fordi det var her jeg startet, sa Obama.

- Det var ikke her jeg ble født, jeg ble født i Kenya, sier han videre.

Publikum bryter ut i latter før han raskt påpeker at det var en spøk.

Innrømmet han var amerikaner

Etter flere år innrømmet Trump i fjor at Obama var født i USA. I forkant av innrømmelsen ba Trump den daværende presidenten om å offentliggjøre fødselsattesten sin, for å avklare spørsmål om hvorvidt han var født på Hawaii i 1961, skriver CNN.

Under Obamas valgkampanje i 2008 og under hele hans periode i Det hvite hus, har en rekke ulike teorier florert - med falske anklager om at Obama ikke var opprinnelig amerikansk, og at han var født i Kenya.

Ikke første gang

Trump har flere ganger stilt spørsmål ved om Obama, hans forgjenger, egentlig var fra Hawaii. CNN laget i 2016 en liste med hele 14 ulike konkrete anklager Trump har kommet med om Obamas fødselsattest.

Dette er ikke første gang Obama har spøkt med Trump og konspirasjonen om at han var født et annet sted. Under en middag i Det hvite hus, tilbake i 2011, spøkte han med:

«Ingen er så fornøyd med å legge denne fødselsattest-saken bak seg som Trump. Det er fordi han endelig kan gå tilbake til å fokusere på problemene som betyr noe. Som, var månelandingen uekte? Hva skjedde egentlig i Roswell? Og hvor er Biggie og Tupac (avdøde rappere, red.anm.)?»