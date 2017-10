Obama-rådgiver i Norge: Flau over Trumps klimapolitikk

(Dagbladet): Brian Deese var en av Barack Obamas nærmeste rådgivere og beskrives som arkitekten bak Obamas klima og energipolitikk – en politikk som Donald Trump nå vil skrote.

I dag gjestet han Norge for å delta på miljøstiftelsen Zeros årlige klimakonferanse i Oslo.

- Trump reverserer nå klimatiltak som dere brukte mange år på å få på plass, hvordan kjennes det ut? ble Deese spurt av politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell under en paneldebatt på konferansen.

- Kjennes det ut som bortkastet tid? ville han vite.

- For USA er det først og fremst flaut. Resten av verden er ikke der, USA kommer til syvende og sist til å tape på dette fordi andre land tar grep, svarte Deese.

Optimist

President Trump har kunngjort at USA trekker seg fra Paris-avtalen, han vil legge til rette for kullindustrien og reversere en rekke klimatiltak innført under Obama.

Men Deese mener situasjonen for klima ikke er så ille som det kan se ut til og kaller seg optimist.

- Jeg skal ikke skjønnmale det. Lederskapet i USA er ikke interessert i å lede an i klimaarbeidet, og de vil vanne ut og reversere USAs forsøk på å kutte klimautslipp. Men i praksis er dette vanskelig å gjennomføre i USA, blant annet på grunn av rettssystemet. Det vil ta flere år, vi vil være etter 2020 når dette eventuelt trår i kraft, sier han om reverseringen av Obamas Clean Power Plan som Trump nå forsøker å få gjennom.

- Historisk

En stor grunn til Deeses optimisme, er at han mener at markedskreftene for første gang i historien driver utviklingen i retning renere energi.

- Noe har skjedd det siste tiåret i USA, som ikke har fått så mye oppmerksomhet. For første gang i historien har det vært en sammenhengende periode med økonomisk vekst, samtidig som klimautslippene har gått ned, sier amerikaneren.

Økonomien i USA har økt 8 prosent de siste åtte årene, mens utslippene har gått ned 10 prosent.

- At reduserte utslipp ikke lenger er koblet til nedgang i økonomien, er en omgripende endring. Det skjer ikke bare i USA, men har skjedd i 20 i land. For første gang har vi empiriske data som sier at grønn vekst-strategien faktisk er mulig, sier han.

Han gleder seg også over økt fart i utvikling av klimavennlig teknologi og stadig rimeligere ren energi som vind- og solkraft.

Klimatoppmøte neste uke

- Markedet har ikke alltid rett, men det pleier å ha rett i hvor pengene er. Markedet er viktig, sa også Norges klima- og energiminister Vidar Helgesen på konferansen.

Neste uke er det igjen duket for klimatoppmøte, denne gangen i Bonn, der gjennomføringen av Paris-avtalen står på agendaen.

Helgensen mener Kina, sammen med Europa kan fylle tomrommet etter USA.

Smekk til regjeringen

Den tidligere Obama-rådgiveren mener vi står ved et vippepunkt både når det kommer til transportsektoren og energi.

- Det er gode nyheter for å få ned utslipp, men det er en stor risiko for de som har eiendeler i transport og petroleumsindustrien. Både myndigheter og eiere må stille spørsmål ved om disse næringene prises riktig, mener han og sier dette gjelder både USA og Norge.

Han mener videre at det at USA ikke lenger driver utviklingen, gir muligheter for mindre land, som Norge, til å «konkurrere over sin vektklasse».

I debatten, der også klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltok, fikk den norske regjeringen imidlertid en liten smekk.

Den amerikanske klimatoppen, fortalte at USA under Obama stoppet oljeleting i områder som har 15-20 års investeringshorisont, og advarte kraftig mot å subsidiere leting.

- Dette er farlig fordi det fører til kunstig høy aktivitet, mente han.

Dette er stikk motsatt av politikken den norske regjeringen fører, og bemerkningen utløste spontan applaus på Zero-konferansen.