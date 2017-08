Omfattende politiaksjon i Akershus etter alvorlig hendelse i Eidsvoll

EIDSVOLL / OSLO (Dagbladet): Politiet bekrefter at det har vært en «hendelse», men vil foreløpig ikke si mer om saken.

Politiet opplyser like før klokka ti at det er snakk om en alvorlig hendelse, som fortsatt er uavklart. Politiaksjonen pågår.

De ber folk som oppholder seg på stedet om å forholde seg til politiets henvisninger.

Et vitne Romerikes Blad snakket med tidligere i dag fortalte at det var fem-seks politibiler på stedet og at et helikopter sirkler i området.

Avisa skriver at krimteknikere ankom stedet, som skal være like ved Feiring kirke, klokka 09.11.

Dagbladets reporter på stedet forteller at et stort område i forbindelse med en gård, er sperret av. Han sier videre at det tidligere på dagen har vært en stor politiaksjon i området, og at det fremdeles er ambulanse og politi på stedet.

Politi er observert letende i skogområdene rundt den aktuelle gården. Dagbladets reporter ble bedt om å holde seg på avstand.

Dagbladet følger saken.