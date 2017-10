Onkel og nevø «konkurrerer» om beste modellbilder: - Morsomste jeg har sett

(Dagbladet): Instagram-kontoen «baby and the body» har nesten 50 000 følgere, og det er ikke uten grunn.

Amerikanske Katina (34) tar nemlig sin lillebrors modellbilder som utgangspunkt for sønnens morsomme etterlikninger.

- Babyen er sønnen min Augie på et og et halvt år, og mannen er min 28 år gamle bror, forteller hun til Dagbladet.

Startet med en skjorte

Instagram-kontoens begynnelse skjedde heller tilfeldig.

- Ideen kom etter at jeg ikke klarte å få sønnen min inn i en oppkneppet skjorte. Han så så morsom ut med skjorta åpen at jeg tok et bilde av ham. Da innså jeg at broren min, som jobber som modell, sannsynligvis hadde et liknende bilde på sin Instagram.

Og det hadde han.

Bildene så ikke offentlighetens lys med det første, men etter all latteren hun fikk fra andre familiemedlemmer, valgte hun å fortsette med «prosjektet», og også dele dem med omverdenen.

- Nå publiserer jeg et nytt bilde hver mandag. Sønnen min liker som regel å bli tatt bilde av, men hvis han ikke er i humør til det så dropper vi det.

Modellbroren Aris skal ikke ha noe imot påfunnet.

- Vi har et veldig bra forhold, og liker å ha det morsomt på hverandres bekostning.

Ment for å skape glede

Katina forteller at reaksjonene på bildene er positive:

- Vi får mange reaksjoner av latter og glede, noe som er formålet med bildene.

Innleggene til «baby and the body» får haugevis med kommentarer, og de samme går ofte igjen:

«Dette er det morsomste jeg har sett!», «så utrolig søtt», «denne Instagram-kontoen lyser opp dagen min», er noen eksempler.

Andre lurer på hvordan Katina får sønnen sin til å stille opp på bildene.

«Hvordan i alle dager får du sønnen din til å posere slik?», «hvordan får du ham til å samarbeide?», «utrolig hvor flink sønnen din er til å posere!», skriver andre, som kanskje har blitt inspirert til å gjøre noe av det samme.