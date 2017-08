Onsdag eksploderte terroristenes «bombefabrikk». - Vi så to ildkuler som føyk opp i lufta

ALCANAR, SPANIA (Dagbladet): - Vi så to ildkuler som føyk opp i lufta, sier tyske Sara Schenk (19) og Juliana Schenk (17) til Dagbladet.

Natt til torsdag eksploderte det i en rolig gate i tettstedet Montecarlo utenfor Alcanar. Det var huset til den mistenkte terrorcella som skal stå bak terroren i og utenfor Barcelona.

Sara og Juliana er i Alcanar sammen med kjærestene og familien sin i feriehuset deres. De ble vitner til den voldsomme eksplosjonen onsdag kveld.

Til sammen er de syv personer fra Stuttgart i Tyskland, som ferierer sammen i byen.

- Vi så politi og ambulanse. Fra verandaen vår kunne vi se det ødelagte huset og en brann, forteller jentene til Dagbladet.

Den tyske familien ankom den spanske byen lørdag forrige uke, og har planer om å bli værende to uker til.

- Så lenge ikke noe mer skulle skje, så blir vi, sier jentene.

Planla terroren i huset

I huset som eksploderte framstilte de tolv personene spansk politi mener sto bak terroren eksplosiver, og planla terroren. Natt til fredag eksploderte det i huset, ved en feiltakelse, og etter alt å dømme døde to terrorister i eksplosjonen.

Fernando Gruas bor i gata hvor terroristenes «bombefabrikk» ligger. Han forteller til Dagbladet at huset hans ble truffet av mur og stein fra terroristenes hus som følge av eksplosjonen.

Trodde det var El Classico

Én annen nabo, Carlos Sanchez, bor litt lenger unna terroristenes hus. Han trodde imidlertid eksplosjonen bare var kraftig fyrverkeri.

Samme kveld var det nemlig duket for sesongens første El Classico - fotballkampen mellom Real Madrid og Barcelona - og Sanchez antok at det var noen som enten feiret Real Madrids seier.

Da det eksploderte fra samme hus neste dag - torsdag ettermiddag rundt klokka 13.00 - forsto han hva det var.

For etter den første eksplosjonen natt til torsdag, rykket nødetatene ut til huset. Da det eksploderte igjen torsdag ettermiddag, ble flere personer fra nødetatene skadet.

14 drepte

Seinere den ettermiddagen, over 160 kilometer nordøst i Spania, meide en varebil ned en folkemengde på La Rambla i Barcelona.

Natt til fredag gjorde en bil det samme i Cambrils. 14 personer ble drept i det som er det verste terrorangrepet i Spania siden Madrid-bombingen i 2004.

Det var ingenting ved den mistenkte terrorcellas oppførsel som gjorde naboene mistenkelige, forteller de til Dagbladet.

Fernando Gruas husker riktignok at mange forskjellige menn kom og gikk til huset, på motorsykkel og i bil, men han tenkte ikke noe mer over det.

Han visste ikke at elleve av tolv mistenkte terrorister i cella var marokkanere.

Kontrollerte sprengninger

Det bor ikke spesielt mange i det lille tettstedet utenfor Alcanar. Mange av husene her leies ut til turister. Det er bare noen hundre meter til stranda. For de lokale er dette hjem.

For turister var det et paradis, men mange av turistene som var her natt til torsdag har forlatt området.

Nå er ingen lenger riktig sikre på hva dette området er, med unntak av politiet: et av de viktigste stedene de kan etterforske for å få svar på hvorfor tolv personer gikk til angrep på uskyldige sivile i én av Europas største metropoler.

Før de kan legge alle puslebiter på plass, er de imidlertid nødt til å sikre huset. Det holdt de lørdag ettermiddag fremdeles på med.

Gjennom hele lørdagen, fra klokka ni til 17.00, gjennomførte politiet en rekke kontrollerte sprengninger i ruinene.

Dagbladet var tilstede under fire av dem, hvorav den siste sprengningen - som fant sted rundt klokka 16.40 - var den desidert kraftigste.

Bodde i Ripoll

Det de allerede vet er at tre personer skal ha bodd her siden juni. Det var også de andre ni mennene begynte å komme hit. Etter alt å dømme ble også terroraksjonen planlagt her.

Men det var ikke her terroristene bodde.

Mange av de mistenkte terroristene enten bodde eller hadde tilknytning til Ripoll, rundt 90 kilometer nord for Barcelona.

Da Dagbladet oppsøkte den lille katalanske byen fredag, var det ingen som helt kunne forstå at personer derfra kunne være med på noe slikt.

De var i sjokk og de var sinte.

Arresterte flere

I Ripoll fredag pågrep politiet også en rekke personer. Deriblant én mann i sentrum av den lille byen, på adressen til annen mistenkt terrorist: Said Aallaa. Aallaa skal ha blitt drept av politiet natt til fredag i Cambrils.

Dagbladet var vitne til hele politiaksjonen mot den aktuelle bygården. Etter at tungt bevæpnet politi rykket inn i bygget rundt klokka 16.00, gikk det nesten tre timer før det skjedde noe.

Presis klokka 18.53 kom politiet ut med en mann i håndjern. Han hadde på seg blå caps, og forsøkte å skjule ansiktet sitt for den store folkemengden som var på plassen.

Bak pressekorpset fra hele verden sto skuelystne Ripoll-innbyggere og fulgte med. Da mannen med blå caps ble ført ut i håndjern, skrek folkemengden til ham i raseri.