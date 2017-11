- Ordbruk mot Nord-Korea ingen løsning

BRUSSEL (Dagbladet): Krisa må løses gjennom press og diplomati. Det slår både NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fast overfor Dagbladet.

Nord-Koreas atomprogram og utvikling av langtrekkende raketter er et tema under forsvarsministermøtet i Brussel, samtidig som USAs president Donald Trump er på reise i Asia.

På spørsmål fra Dagbladet før møtet med USAs forsvarsminister James Mattis onsdag ettermiddag om hvor farlig ordkrigen mellom Trump og Nord-Koreas Kim Jong-un er, svarer den norske forsvarsministeren:

- Må løses diplomatisk

- Jeg oppfatter at det er sterk ordbruk på begge sider. For oss er det viktig å si at her må vi bruke diplomatiske kanaler. Så vi bruker ikke mye tid på å sortere begreper. Dette er en situasjon som må løses gjennom etablerte kanaler.

- Er det et budskap du vil formidle til din amerikanske kollega?

- Ja, det er det absolutt, svarer Bakke-Jensen.

Dagbladet stiller samme spørsmål til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som nylig besøkte den demilitariserte sonen i Sør-Korea på grensa mot Nord-Korea.

- Direkte ordbruk

- Donald Trump har en direkte ordbruk. Det viktige for meg er at NATO er samlet om en politikk som handler om å legge press på Nord-Korea for å få til en fredelig, politisk løsning, svarer Stoltenberg.

- Det er enighet i NATO om at det er viktig å legge maksimalt press på Nord-Korea, politisk, diplomatisk og økonomisk for å presse landet til å godta en forhandlinger, stans i rakettprogrammet og i kjernefysiske programmer.

Da jeg besøkte Sør-Korea og Japan var de veldig enige om at det må legges press på Nord-Korea, for det de driver med er farlig og uansvarlig.

- Det positive er at FN har vedtatt strenge sanksjoner, og det ser nå ut til at de håndheves mye strengere enn tidligere, ikke minst gjelder det eksport av oljeprodukter til Nord-Korea. Det handler om å legge press på dem, slik at det skal straffe seg for dem å fortsette som nå og lønne seg å godta forhandlinger. Press er veien til fred, sier Stoltenberg.

Møter med USA og Storbritannia

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har i dag hatt møter med generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs forsvarsminister James Mattis og Storbritannias nye forsvarsminister Gavin Williamson.

– Det er viktig å presentere seg tidlig, bli kjent med folk og få høre de andre landenes synspunkter. Fra min tid som NATO-parlamentariker vet jeg at skal du fremme ditt syn, bør du ha møtt folk og fått tillit, sier Bakke-Jensen.

Et hovedtema i disse møtene er oppgraderingen av NATOS kommandostruktur, der forsvarsministermøtet vil vedta å etablere en ny kommando for militær forflytning i Europa, og ikke minst viktig for Norge, en ny atlantisk kommando for å sikre kommunikasjonslinjene over Atlanteren i en krisesituasjon.

Maritim strategi

Dette er noe Norge har jobbet for lenge, og Bakke-Jensen er derfor godt fornøyd med gjennomslaget.

- Vi vil gjerne dra NATO tilbake til Europa, og vi vil gjerne fokusere mer på NATOs maritime rolle. Gitt vår geografiske beliggenhet er det naturlig for oss å vektlegge dette. Vi må rett og slett sikre maritim kontroll og forsyningslinjer mellom USA og Europa. Dette er et gammelt NATO-oppdrag som må reises på nytt, sier forsvarsministeren.

Han sier det nå er innhold og funksjon som nå er i fokus, ikke lokalisering.

- Det er viktig at vi har en kommandosentral som fungerer og klar rollefordeling mellom den og de nasjonale hovedkvarterene. Det vil være viktig at den følger den maritime strukturen og strategien som vi skal legge, sier Bakke-Jensen.