Ordføreren i Phoenix ba Trump holde seg unna. I natt holder presidenten valgkamparrangement i byen

(Dagbladet): Onsdag i forrige uke annonserte Donald Trump at han ville holde et valgkamparrangement i Phoenix tirsdag kveld lokal tid.

Annonseringen kom en dag etter Trumps uttalelser om de voldsomme opptøyene i Charlottesville, hvor en 32 år gammel kvinne ble drept og 20 andre skadet da en mann med nazisympatier kjørte inn i en folkemengde.

Trump sa at «begge sider» måtte ta skylda for volden, en uttalelse som har møtt massiv fordømmelse, også innad i det republikanske partiet.

- Utsett besøket

Og dagen etter uttalelsene ble planene om arrangementet i Phoenix offentliggjort. Det fikk byens demokratiske ordfører til å reagere. Han vil ikke ha Trump til byen. I alle fall ikke nå.

- Jeg er skuffet over at president Trump har valgt å holde et valgkamparrangement mens nasjonen vår fortsatt helbredes etter de tragiske hendelsene i Charlottesville, heter det i en uttalelse fra ordfører Greg Stanton.

- Jeg håper at mer fornuftige vurderinger vinner fram og at han utsetter sitt besøk.

I tillegg har det gått rykter om at Trump vil benåde tidligere sheriff Joe Arpaio, som nylig ble dømt i en føderal domstol for å ha nektet å følge en rettsordre som sa at han skulle slutte med målrettede trafikkontroller mot immigranter.

Straffeutmålingen i saken mot Arpaio er satt til 5. oktober, og han kan få opp til seks måneders fengsel. Men Arapaios alder, han er 85 år, tilsier at han neppe kommer til å bli fengslet, mener eksperter.

Likevel har kritikere hevdet at en benådning fra presidenten vil være det samme som å omfavne rasisme.

- Hvis president Trump kommer til Phoenix for å kunngjøre at han benåde Arpaio, så vil det vise at hans sanne hensikt er å hisse opp stemningen, sier Stanton.

Tirsdag avviste pressesekretær i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, at Trump vil benåde sheriffen.

- Det kommer ikke på noe tidspunkt i dag til å bli snakket om det, og det vil ikke blir gjort noe med det i dag, sa Sanders, ifølge nyhetsbyrået AP.

Fredelige protester

Diskusjonene den siste ukene har i alle fall vekket Trumps motstandere i Phoenix, og de har møtt opp mannsterke i gatene for å vise sin motstand mot presidenten.

Så langt skal protestene ha gått fredelig for seg.

Det er ventet at Trump blant annet kommer til å snakke om innvandring når han taler til sine supportere.

Det har vært en røff uke for Trump, som riktignok fikk noe ros for planene Afghanistan-planene han la fram natt til tirsdag.

Så er spørsmålet hva Trump sier i Phoenix, og hvordan det blir mottatt. I Det hvite hus er det bekymring å spore.

- Mye nervøsitet i Det hvite hus og i Trumps videre omgangskrets foran turen til Arizona, skrev New York Times-journalist Glenn Thrush på Twitter i helga.