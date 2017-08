Oslo-sjefen utfordrer OBOS etter rekord-inntjening på 1,5 milliarder: Vil stanse «bolig-bonanza»

(Dagbladet): Stadig flere unge og lavtlønnede har ikke råd til å kjøpe egen bolig. Nå utfordrer Raymond Johansen, Oslo-politikkens mektigste mann, byens og Norges største utbygger, OBOS.

- Det er bra OBOS tjener penger for det gir dem muskler. Men de siste par årene har det vært et bolig-bonanza som må stanses, sier Johansen til Dagbladet.

- Det kan ikke være slik at førstegangsetablerere skal være avhengige av foreldrenes inntekter for å få seg et sted å bo i Oslo. Sånn kan det rett og slett ikke fortsette, fortsetter Johansen.

OBOS Norges største boligbyggelag og boligforvalter

Eies av medlemmene, som ved utgangen av 2016 talte 416 800

Driver i tillegg til boligutvikling i Norge også med utvikling av næringseiendom og boligutvikling i Sverige Kilde: OBOS.no

OBOS er Norges største boligbyggelag og utbygger. De forvalter 215 000 boliger i Norge, og eier en rekke verdifulle eiendommer i både Norge og Sverige.

Til Dagbladet sier byrådslederen at han ønsker å vite om OBOS vil:

Redusere prisene på nyboliger slik at flere får råd til å kjøpe.

Ta større risiko ved å starte utbygging nye eller «umodne» områder.

Bidra til fornyelse, utvikling og forskjønnelse i etablerte boligområder. For eksempel i Groruddalen, Tøyen eller Oslo sør.

Bidra med utvikling av grøntområder og idrettsanlegg for å løfte områder rundt i byen.

Bidra til forsøk med mer varierte boliger.

- Er de bare opptatt av profitt?

De siste to årene har boligprisene steget med over 20 prosent i Oslo og Bærum. Det går også mot et rekordresultat i OBOS, som har håvet inn 1,5 milliarder bare i første halvår i år.



- Er de bare blitt opptatt av profittmarginer, spør Johansen.



- I så fall er det veldig alvorlig, fortsetter han.



Byrådslederen bor selv på Lindeberg, og sier at han vet om flere tomter i OBOS eier i nær-bydeler som står ubebygde, samtidig som unge sliter med å komme inn på boligmarkedet.



- Hva venter OBOS på? Lar de være å bygge ut i enkelte områder fordi de tenker at avkastningen kan bli større seinere?, vil Johansen vite.



Viser til OBOS-vedtektene

Byrådslederen viser til at OBOS ble stiftet nettopp for å sikre førstegangsetablere et bosted til en rimelig penge.

- Det står i vedtektene til OBOS at de skal realisere boligdrømmene til medlemmene «gjennom å skaffe gode boliger til en fornuftig pris og en profesjonell og kostnadseffektiv eiendomsforvaltning», poengterer Johansen.

- Jeg vil nå utfordre OBOS på om den prisgallupen vi nå har sett i boligmarkedet, og som OBOS har vært med på, er i tråd med OBOS sine egne vedtekter.

- Har du noe «ris bak speilet» her?

- Nei, vi har jo ikke det. Og det er jo noe av frustrasjonen, for det er ofte sånn at vi politikere får skylden for at ting går seint. Det er derfor jeg mener at vi nå må kunne stille spørsmål ved hva OBOS som boligbygger kan bidra med og om de profittmarginene de nå har gjør at de kan være med og ta et større samfunnsansvar.

OBOS har ved flere anledninger kritisert Oslo kommune for sein behandling av byggesaker. Raymond Johansen mener det rødgrønne byrådet nå har levert, og fått satt fart på sakene.

- Vi har gitt nærmere 5.000 igangsettingstillatelser i 2016 og over 4 300 så langt i år. Samtidig har staten bidratt på sin måte ved til nedkjøling av boligmarkedet, ved å øke egenkapitalkravet. Nå vil jeg gjerne utfordre OBOS. De har et enormt overskudd som gjør det mulig for dem å bidra mer, mener Johansen.

- Raymond bør gå i seg selv

- Her bruker Raymond Johansen en retorikk som er uklok. Av alle må jo han vite at OBOS må selge boliger til markedspris, responderer OBOS-direktør Daniel Siraj.

- Oslo kommune har jo nettopp selv blitt hovedeier i Hafslund som selger strøm til full markedspris, slik jo alle bedrifter som opererer i et fritt marked må, poengterer Siraj videre. Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at OBOS nærmest sitter og ruger på tomter i Groruddalen.

- I deler av Groruddalen har markedspris vært under byggekost. Det sier seg selv at ingen bygger med tap, så enkelt er det, responderer Siraj.

Han understreker at han mer enn gjerne tar et møte med kommunen, slik byrådslederen har invitert til.

- Det er alltid hyggelig å snakke med Raymond. Men nå vil han score billige poeng ved å utfordre andre, når han burde gå i seg selv, sier Siraj.

Vil gjerne bygge mer

OBOS-direktøren mener at Johansen er for raskt ute med å ta æren for boligveksten i hovedstaden:

- Det er helt riktig at det rødgrønne Oslo-byrådet fortjener skryt, de har tatt flere grep som vil gi flere boliger framover. Men mye gjenstår og fortjenesten for boligene som bygges nå kan de ikke ta alene, da det tidligere Høyre-ledede byrådet har stått bak de fleste av prosjektene - som Arbeiderpartiet rett også nok stemte for i bystyret.

Siraj reagerer på at byrådslederen framstiller det som om OBOS ikke tar nok ansvar for å skaffe boliger til folk flest, blant annet ved å ikke bygge i Groruddalen.

- Er det noen som har virkelig har satset offensivt på boligbygging i Oslo de siste årene, så er det oss. OBOS har de siste to årene investert for nesten 4 mrd. i tomter bare i Oslo, deriblant en kjempeinvestering på over 3,5 mrd. kroner i de store byutviklingsområdene Ulven og Vollebekk i Groruddalen. Her skal boligene selges til langt lavere priser enn i Oslo sentrum og sentrumsnære områder som Løren.

- Slike investeringer er kun mulig hvis vi tjener penger. Dette er investeringer vi trolig vil bruke opp mot 20 år for å få igjen, påpeker Siraj.

Han mener også at byrådslederens analyse av hvorfor boligmarkedet ble så opphetet blir for lettvint.

- Grunnen til at prisbonanzaen i det hele tatt oppsto som problem, er at myndighetene ikke har klart å gi klarsignal til bygging av boliger over tid. Det er dette som har skapt en etterspørsel som har vært større enn tilbudet. OBOS-sjefen ser fram til å møte Oslo-sjefen.

På møtet vil OBOS sende ballen tilbake til kommunen, varsler Siraj.

- Det er flere prosjekter vi kunne ha realisert for lenge siden, for eksempel samarbeid om bygging på kommunale tomter på Furuset hadde det ikke vært for at kommunen dro i bremsen, sier OBOS-direktøren videre.

Han kan love én ting:

- Ønsker Raymond Johansen flere boliger, så skal det ikke stå på OBOS.