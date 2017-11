«Østens Trump» har kalt USA et «motbydelig land». Søndag får han Trump på besøk

(Dagbladet): Trumps siste stopp på sin Asia-reise er Filippinene og søndag lander han hovedstaden Manila for å blant annet hilse på den omstridte presidenten Rodrigo Duterte.



Rodrigo Duterte, kalt «Østens Trump», er kjent for sine skyllebøtter og svært kritiske uttalelser. Duterte skal i dag møte presidenten av det landet han i juli kalte for «motbydelig» - USA.

Narko-kamp

Filippinenes president har drevet en aktiv kamp mot narkotika siden han kom til makta for 16 måneder siden. Kampen har imidlertid blitt sterkt kritisert. Nærmere 4 000 påståtte kriminelle er drept av filippinsk politi siden i fjor sommer. I valgkampen lovet han å drepe nærmere 100 000.

Duterte har høstet skarp internasjonal kritikk, blant annet fra FN og USA under Obamas tid, som anklager ham for å oppmuntre til utenomrettslige henrettelser.

Den filippinske presidenten har slått hardt tilbake og kalte FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon for «en tosk» og USAs tidligere president Barack Obama for «en horesønn».

Støttespiller

Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, Senter for transatlantiske studier, sier at Filippinene har vært en viktig støttespiller for USA, men at det likevel er spesielt at Trump velger å ta turen dit.

- Duterte er en president som er ekstrem i sin håndtering av sin anti-narkotika-politikk, som bryter med alt av rettsstatsprinsipper. Det er underlig at Filippinene er satt opp på kjøreplanen til Trump, sier Melby.

Melby sier at det blir spennende å se hva Trump kommer til å si i løpet av møtet.

- Ligg unna

USAs president har tidligere kommet med rosende ord til Duterte for sitt arbeid mot narkotika. I mai sa Trump at Duterte gjør en «utrolig jobb med narkotikaproblemet».

Duperte har imidlertid talen klar, dersom Trump skulle finne på å ta opp menneskerettigheter.

- Ligg unna. Dette er ikke han noe med. Dette er mitt ansvar. Jeg tar ansvar for mitt land og jeg vil pleie mitt lands helse, sa Duterte til pressen, skriver Reuters.

Svein Melby sier at han finner besøket til Filippinene som litt merkelig.

- Ingen er uenig i målsettingen til Duterte, men metoden som er blitt brukt er ikke en rettsstat verdig. At Trump drar dit, er på en måte en akseptering om at det Duterte gjør er greit. Det amerikanske folket mener nok at det Duterte holder på med ikke er greit, sier han.