Overlever Texas-flommen ved å bygge flåte av seg selv

(Dagbladet): «Fire ants», kalles de i USA. I Norge går maurarten under navn som «brannmaur» eller «ildmaur».

- Denne mauren kan både stikke og bite, og den gjør alt for å beskytte seg selv og sitt samfunn, sier innsektsekspert og avdelingsdirektør Preben Ottesen ved Folkehelseinstituttet til Dagbladet.

Videoer fra oversvømmelsene i Houston, USA bekrefter nettopp dette.

For å overleve vannmassene har brannmauren laget en flåte - av seg selv.

Tilfeldig system

- At brannmauren laget dette flåtesystemet, var nytt for meg. Det er kjent at enkelte andre maurt-arter lager slike flåter, men brannmauren oppholder seg i et området der det stort sett er tørt, så derfor har vi ikke sett det før, sier Ottestad.

Han sier han tror det er helt tilfeldig hvilke maur som får befinne seg øverst - og hvem som må bøte med livet unders - i flåta.

- Kommer det en bølge kan jo alt fort snu seg, påpeker Ottestad.

Gir reaksjoner

Ifølge Centers for Disease Control and Prevention kan et stikk fra brannmauren i verste fall medføre døden, skriver New York Times.

- Å bli stikket eller bitt av den kan være ganske ubehagelig. Man kan få mange små prikker på huden, og i hvilken grad dette gir ytterligere reaksjoner, er individbasert, sier Ottestad.

Han forteller at brannmauren er en såkalt uønsket art i USA. Den kommer opprinnelig fra Sør-Amerika, men har i løpet av kort tid klart å formere seg til å bli en stor koloni.

Overlevelsesinstinktet bekreftes i de ferske videoene fra Houston.

Omkomne

20 personer er bekreftet omkommet i forbindelse med ekstremværet Harvey.

I Texas og deler av Louisiana førte Harvey tidligere denne uken til enorme nedbørsmengder som har gjort store skader.

Natt til onsdag lokal tid nådde uværet igjen kysten, denne gangen vest for Cameron i delstaten Louisiana.