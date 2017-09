På én uke har sjansen for at Erna vinner valget økt dramatisk

(Dagbladet): Meningsmålingene spriker i øst og vest: I går meldte TV 2 om borgerlig flertall, mens VG målte rødgrønt flertall.

Tallknuserne i Norsk regnesentral har i dag lagt fram sine ferskeste prognoser i Dagbladets valgbod. Trolig er deres regnestykke og matematiske modell den mest korrekte oppsummeringen av temperaturen i det politiske badevannet akkurat nå.

Og i sum er det fortsatt størst sannsynlighet for at de rødgrønne får flertall på Stortinget, men muligheten for borgerlig flertall på Stortinget øker. Jonas leder, men Erna tar innpå, er altså en riktig oppsummering ifølge Norsk regnesentral.

Erna i siget - men langt fram

På mandag sa Norsk regnesentral til Dagbladet at det var 11 prosent sjanse for borgerlig flertall. I løpet av uka har derimot muligheten for at Erna Solberg fortsetter i regjering økt betydelig.

I dag er det 17 prosent mulighet for et borgerlig flertall bestående av KrF, Venstre, Høyre og Frp, i følge Norsk regnesentral og 169.no. Fortsetter tendensen blir valgnatten en virkelig thriller, men fortsatt er dette det regjeringsalternativet som er minst statistisk sannsynlig.

Det mest sannsynlige flertallet er en rødgrønn palett av Rødt, SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og MDG. Norsk regnesentral har kalkulert seg fram til at det er 83 prosent sjanse for at disse partiene får flertall etter valget.

Norsk regnesentral sier deres modell blant annet har troa på at Jonas Gahr Støre vil få rett når han sier Arbeiderpartiet vil gjøre det bedre enn målingene tilsier.

- Vi tror fortsatt Arbeiderpartiet vil gjøre det bedre enn de siste krisemålingene viser. Vi har regnet på sannsynligheten for at Høyre blir større enn Arbeiderpartiet. Den er bare på fem prosent, sier Clara-Cecilie Günther til Dagbladet.

Tre av fire

Norsk regnesentral mener også muligheten for at MDG havner på vippen i norsk politikk øker jo nærmer vi kommer valgnatta: I dag er det 37 prosent sannsynlighet for at MDG blir vippepartiet på Stortinget de neste fire åra, ifølge regnesentralens modell.

- I våre prognoser ser vi at Miljøpartiet har stor effekt på muligheten for rødgrønt flertall. Muligheten for at Ap, SV og Sp får flertall går fra 32 prosent til 73 prosent når vi tar med MDG i koalisjonen, sier Anders Løland, assisterende forskningssjef i Norsk regnesentral.

- 73 prosent sannsynlighet høres veldig imponerende ut?

- Ja, i og for seg er det dét. Men husk at tallene i praksis betyr at per nå tror vår modell at SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og MDG får flertall i tre av fire valg. Altså er alt fortsatt vidåpent, sier Løland.