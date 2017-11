Pågrepne prinser og ministre i Saudi-Arabia vil bli stilt for retten

I en uttalelse fra de saudiarabiske justismyndighetene heter det at rettssakene vil bli preget av åpenhet.

Flere titall prinser, ministre og andre innflytelsesrike personer ble pågrepet for korrupsjon i helga. Noe lignende har aldri tidligere skjedd i det eneveldige islamske kongedømmets moderne historie.

Behovet for korrupsjonsbekjempelse er stort i Saudi-Arabia, men mange analytikere mener pågripelsene også bidrar til å styrke landets allerede svært mektige kronprins Mohammed.

I uttalelsen fra justismyndighetene beskrives helgens aksjon som «fase én».

49 prinser, ministre og andre innflytelsesrike personer ble søndag pågrepet i en omfattende aksjon i Saudi-Arabia. Igjen sitter en styrket kronprins Mohammed.

- Bredden og omfanget av pågripelsene ser ut til å være uten sidestykke i moderne saudiarabisk historie, sier Midtøsten-forskeren Kristian Ulrichsen ved Rice University.

Styrtrike prins Al-Waleed bin Talal (62) er den mest prominente av dem som ble pågrepet søndag. En ny kommisjon mot korrupsjon, ledet av kronprins Mohammed bin Salman, ble opprettet bare timer tidligere gjennom et kongelig dekrét. Samtidig ble lederen for den saudiarabiske nasjonalgarden - tidligere en konkurrent til å arve tronen fra kong Salman, samt sjefen for marinen og økonomiministeren erstattet.

Ifølge Forbes er Al-Waleed bin Talal god for om lag 18,7 milliarder dollar, noe som gjør ham til verdens 45. rikeste. Han er også kjent for å være blant de mest frittalende i den store saudiarabiske kongefamilien, og har vært åpent kritisk til USAs president Donald Trump, som han kalte en «skam for USA» i 2015.

Ingen spesialbehandling

Saudiarabiske myndigheter har slått fast at verken de 11 pågrepne prinsene eller de 38 andre framstående pågrepne kommer til å få spesialbehandling.

- De mistenkte får tilgang på nøyaktig samme rettigheter, og de får samme behandling som enhver annen saudiarabisk statsborger. En mistenktes posisjon eller status påvirker ikke noe, heter det i en uttalelse fra informasjonsdepartementet.

Senere opplyste departementet at bankkontoene til de pågrepne vil bli fryst mens etterforskningen pågår. Alle eiendeler som er relatert til korrupsjonssakene, vil bli registrert som statlig eiendom.

Sendte aksjen ned

Dette får kanskje aller størst konsekvenser for Talal, som er en av Midtøstens rikeste personer og har eierinteresser i en rekke vestlige selskaper.

Han og ti andre prinser og 38 tidligere statsråder, høytstående embetsmenn og forretningsmenn ble pågrepet av politiet på flere femstjerners hoteller i hovedstaden Riyadh.

Aksjene i Talals investeringsselskap Kingdom Holding stupte med 9,9 prosent da børsen i Saudi-Arabia åpnet søndag, men de hentet seg noe inn igjen senere på dagen.

Antikorrupsjon

TV-kanalen Al Arabiya hevder at pågripelsene kommer som følge av at kommisjonen har åpnet etterforskning i eldre saker – blant annet flommen i byen Jeddah i 2009, som kostet 116 mennesker livet.

Ifølge Saudi-Arabias offisielle nyhetsbyrå SPA er kommisjonens mål «å sikre den offentlige økonomien, straffe korrupte og dem som utnytter sine stillinger».

- Disse aksjonene er starten på en ny æra, med åpenhet, gjennomsiktighet og ansvarliggjøring, sa finansminister Mohammad al-Jadaan.

- Uten sidestykke

I september ble over 20 mennesker, blant dem innflytelsesrike prester, arrestert av myndighetene. Analytikere hevder at flere av pågripelsene var rettet mot folk som er imot kronprinsens utenrikspolitikk, deriblant boikotten av Qatar.

Siden Mohammed bin Salman ble utpekt til kronprins i juli, har det kommet flere reformer i landet. Flere hevder også at det er kronprinsen som står bak kong Salmans beslutning om å tillate saudiarabiske kvinner å kjøre bil.

(NTB)