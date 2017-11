Pakistansk kvinne skal ha drept ektemannen og 16 personer. Giftet bort mot sin vilje

(Dagbladet): En pakistansk kvinne er siktet for å ha drept 17 personer med forgiftet melk, deriblant flere fra svigerfamilien, ifølge New York Times.

Det lokale politiet har siktet Aasia Bibi (21), en mann som skal være kjæresten hennes og en kvinne til for forbrytelsen.

Etter melka ble forgiftet skal Bibis svigermor ha brukt den til å lage den indiske yoghurtdrinken lassi. Seinere ble drikken servert til minst 27 personer.

Dawn skriver at 19 personer mistet bevisstheten én etter én, før de ble sendt til to lokale sykehus. Ektemannen er blant de avdøde. En fireåring og en sjuåring skal også ha blitt drept.

Ville ikke gifte seg

Tirsdag ble Bibi framstilt for en dommer. Hun fortalte hun reportere på stedet at hun fikk giften av kjæresten, men ikke mente å drepe andre enn ektemannen.

Det lokale politiet sier til NPR at Bibi tidligere hadde avslått giftermål fra mannen to ganger. Tredje gangen skal familien ha tvunget henne til å gifte seg med ham.

Bibi bekrefter på pressekonferansen at hun ble tvunget inn i ekteskapet.

- Jeg ba familien min gjentatte ganger om ikke å gifte meg bort mot min vilje, etter som religionen min, islam, lar meg velge ektemann selv, men foreldrene mine avviste alle mine bønner, og giftet meg bort til en slektning, sa hun ifølge Associated Press.

- Regnes som en fordel

Salman Sufi, assistent for provinsen Punjabs øverste politiske leder, sier til New York Times at sosiale endringer og folks økende tilgang på omverdenen har gjort at noen gjør opprør mot arrangerte ekteskap.

- Resultatet er ofte et alvorlig skadd forhold mellom ektefeller, eller katastrofale konsekvenser, som vi har sett i denne saken.

Juergen Schaflechner er førsteamanuensis ved Universitetet i Heidelberg, og for tiden postdoktor ved Princeton Universitet.

- Dette handler om patriarkatet og kvinner som handelsvare, sier han til Dagbladet.

Dette handler ikke om islam, du ser det samme blant kristne og hinduer i Pakistan, alle arrangerer ekteskap

Han får støtte i det siste av Paul Rollier, som er førsteamanuensis i Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo.

- Ekteskap i denne regionen er ikke bare en avtale mellom to mennesker. Det er en familiesak.

Arrangerte ekteskap mellom søskenbarn blir ikke sett på som incestuøst i Pakistan, India og Bangladesh.

- Det blir heller ikke sett på som en motsetning til et moderne middelklasseliv. Tvert imot regnes det som en fordel, sier han.

- Man tenker at arrangerte ekteskap innen slekta eller kasten sikrer harmoniske relasjoner mellom to deler av slekta og at medgiften forblir i slekta.

Økonomi ligger ofte bak

Rollier påpeker at sensasjonelle artikler som i vestlige medier vinkles på kvinnefrigjøring, som er regel basert på andre forhold. Stort sett handler for eksempel vold mellom slektninger om krangel om medgift.

I dette tilfellet ser det imidlertid annerledes ut, og Schaflechner mener saker der den nygifte bruden utøver vold, er sjeldne.

- Særlig når kvinnen allerede er gift og dermed tilhører svigerfamilien.

Det er vanskelig å vite hvor mange som gifter seg mot sin vilje, fordi det er såpass ideologisk ladd.

- De vi hører om, som kommer til overflaten, er som regel hvis noen vil gifte seg på tvers av religion, eller når det ender med vold og kriminalitet, som dette.

Større interesse

Schaflechner synes det er ikke er forskningsmessig grunnlag for å si at ideer om kvinnefrigjøring sprer seg i Pakistan. Men omtalen av det, har økt.

- Jeg ser at det er større offentlig interesse rundt kvinners valg. Det er mulig at det gjør at flere vil velge selv, men det blir en antakelse. Vi vet ikke noe om det.

Likevel vil nok Pden religiøse høyresiden gripe det for alt det er verdt, mener han.

- De vil si at nå som mobiltelefoner har kommet har kvinner blitt gale. Det er vel det samme man hørte i USA på femtitallet. «Kvinnene går ut og kysser langhårete menn, og danser som gale», sier han, og legger til:

- Men vi skal ikke overdrive dette. De fleste kvinnene vi snakker om kan ikke lese og skrive, så det er venskelig for dem å google seg fram til informasjon, eller bruke Tinder.