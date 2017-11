(Dagbladet): En pakke eksploderte i Stockholm tirsdag, men det er foreløpig ikke kjent om noen er skadd. Politiet har sperret av området, og bombeteknikere skal være på stedet.

Ifølge Aftonbladet lå pakken i en bil som sto langs en vei i bydelen Gärdet.

- I forbindelse med at to personer hentet ut en slags pakke, så har pakken eksplodert, sier pressevakt Anna Westberg ved Stockholmspolitiet til nyhetsbyrået TT.

Årsaken er ukjent

En form for rød væske skal ha sprutet ut av pakken. Denne væsken skal ha truffet både personen som åpnet pakken og den andre personen som befant seg i bilen.

Årsaken til eksplosjonen er ikke kjent, og Westberg vil ikke uttale seg om hva som kan ha forårsaket eksplosjonen.

- Det er ingen grunn til å spekulere rundt det. Vi venter på teknikerne som kan gjøre en faglig vurdering av hva det handler om, sier hun til Aftonbladet.

Westberg sier det ikke er klart om de to personene har fått skader som følge av eksplosjonen, men at det så langt ikke har kommet meldinger om at noen er alvorlig skadd.

Bombeteknikere på stedet

Rundt klokka 16:20 var politiets bombeteknikere på plass for å undersøke gjenstanden. I forbindelse med undersøkelsen sperrer politiet av et stort område, skriver Expressen.

Et vitne forteller Expressen at han har kontor kun noen meter unna bilen hvor eksplosjonen tok sted. Han så pakken liggende i passasjersetet.

- Man kunne se noe rødt på pakken, men jeg vet ikke hva det var. Det er flere politibiler, brannbilder og ambulanser på plass nå, og de har sperret av et veldig stort område.

Saken oppdateres.