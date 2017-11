- Påregnelig med jihadistisk terror i Norge

(Dagbladet): Mens det offentlige Bevæpningsutvalget ikke ønsket at norsk politi skal bære våpen hele tiden, mener PST at det helt nødvendig at politiet blir bevæpnet. Og at skytevåpen bæres synlig av politiet.

- Det er påregnelig at det kan skje jihadistisk terror i Norge, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til Dagbladet.

I sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet skriver Benedicte Bjørnland:

«PST mener utvalget har lagt upresis og ikke oppdatert informasjon til grunn for sine vurderinger og konklusjoner mht. terrorens betydning for spørsmålet om bevæpning av politiet».

Martyrer

- Handlingsmønsteret til terroristene er at de ønsker massedrap. Vi har de siste åra sett at terroristene bruke store kjøretøy, biler, skytevåpen og kniver for å bli martyrer. Vår konklusjon er at politiet i Norge må bevæpnes, for å være bedre rustet til kampen mot terroristene, sier Bjørnland.

Samtidig bekrefter hun at det er islamistiske miljøer i Norge som støtter terrororganisasjoner som Al-Qaida og Den islamske stat.

- Terror er påregnelig i Norge, slår PST-sjef Bjørnland fast.

- Alvorlig trussel

Bevæpningsutvalget som tidligere i år kom med sin innstilling, hadde også et møte med PST.

- Tok ikke Bevæpningsutvalget inn over seg PSTs beskrivelse av terrorsituasjonen?

- Det får Dagbladet spørre utvalget om. Vi har kommet med våre synspunkter og mener det riktig og nødvendig at politiet blir bevæpnet, sier Bjørnland.

I høringsuttalelse fra PST heter det:

«PST er grunnleggende uenig i at terror ikke representer en alvorlig trussel mot vår nasjonale sikkerhet. Terrorhandlinger representerer den mest alvorlige form for kriminalitet. Terror rammer både tilfeldig sivil befolkning og såkalte symbolmål, og er egnet til å skape stor frykt og usikkerhet i samfunnet».

Skiftet mening

Bjørnland som fram til 2012 var politimester har skiftet oppfatning om politiet og skytevåpen.

- Det er korrekt at jeg som politimester mente det ikke ville være riktig å bevæpne politiet. Det er fem år siden, og mye har skjedd siden det. Mitt og PSTs syn er basert på dagens virkelighet og at det fare for jihadistisk terror i Norge, sier Bjørnland.

PST mener utvalgets vurderinger knyttet til bevæpningsspørsmålet ikke tar innover seg at man i terrorberedskapen også må ta høyde for at terror kan skje i Norge».

- I disse kritiske situasjonene vil hvert sekund telle. Å si nei til bevæpning av norsk politi innebærer å godta risikoen for at det vil skje tap av liv i løpet av den tiden politiet vil bruke på å bevæpne seg, sier Bjørnland.

- Ikke tilpasset

Etter PSTs oppfatning er den norske bevæpningsmodellen ikke tilpasset dagens terrortrusselbilde.

I høringsuttalelsen heter det:

«Det norske samfunnet må forholde seg til at det er påregnelig at terror kan skje også her til lands og at det vil kunne bli utført på arenaer der befolkningen beveger seg til vanlig. Vi må ta innover oss at trusselbildet er endret, og at vi i større grad enn tidligere må planlegge for å måtte håndtere slike hendelser».