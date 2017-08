Partyfikser halverte nesten festresultat

(Finansavisen:) I løpet av 2016 arrangerte eventbyrået Off Piste selskapeligheter for 99 millioner kroner, et fall fra 107 millioner kroner året før. Resultatet før skatt ble samtidig tilnærmet halvert, fra 11,5 millioner kroner til 7 millioner kroner, skriver Finansavisen.

- Det har vært «business as usual», noen år går opp og noen år går ned. Vi fokuserer ikke så mye på omsetningen, men er fornøyde med året som gikk. 2016 var et godt driftsår, sier daglig leder Jan Axel Syberg i Off Piste, ifølge avisen.

Feiret de ansatte

En av årsakene til at resultatet falt såpass mye er ifølge Syberg at selskapet feiret seg selv.

- Vi har brukt mye penger internt. Vi hadde 20 års-jubileum i fjor, og har brukt betydelig midler på å feire med våre medarbeidere både i form av turer og fester for å bygge intern kultur og stolthet, sier han.

- Vi har rett og slett gjort det vi anbefaler kundene våre å gjøre, bruke penger på å feire suksesser og milepæler.

Kjendisfester

I tillegg har Off Piste ifølge Finansavisen gjort noen større interne investeringer, og har blant annet ansatt nye medarbeidere. Ved utgangen av fjoråret var det 25 ansatte i selskapet.

Eventbyrået ble startet av den tidligere alpinisten Odd Sørli i 1996, og har både privatpersoner og selskaper på kundelisten.

Tidligere har selskapet blant annet arrangert fest for Norwegian, bursdag for finansmann Christen Sveaas, de kjente 16. mai-festene til hotelleier Petter Stordalen og bryllup i Operaen for det norsk-britiske finansparet Olivia Christine Stolt-Nielsen Holten og Julius Meinl, skriver avisen.

