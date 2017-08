Påtalemakten mener Julio Kopseng (40) har voldtatt ytterligere to kvinner

(Dagbladet): Danseren Julio Kopseng (40) soner lovens strengeste straff - 21 års forvaring - for å ha forgrepet seg på 17 kvinner, den strengeste dommen som avsagt i en norsk voldtektssak i nyere tid. Forvaringsstraffen innebærer at han teoretisk kan bli sittende i fengsel livet ut, og er like omfattende som straffen mot terrorist Anders Behring Breivik og voldtekts-/drapsmann Viggo Kristiansen.

Like etter at dommen var rettskraftig i fjor høst, ble det kjent at Kopseng var under etterforskning for ytterligere voldtekter. Etterforskningen er nå ferdigstilt, og påtalemakten mener 40-åringen er skyldig i å ha voldtatt to kvinner.

Men siden danseren allerede soner lovens strengeste straff i Ila fengsel, kan han ikke idømmes ytterligere straff. Av praktiske og menneskelige hensyn innstiller Oslo statsadvokatembeter derfor på såkalt prosessøkonomisk påtaleunnlatelse - der påtalemakten konstaterer den siktedes skyld uten å utferdige tiltale og bringe saken inn for domstolen.

Kopseng avviser på sin side et slikt utfall, og har allerede påklaget påtaleunnlatelsen. Saken vil derfor etter hvert havne i Oslo tingrett.

- Viktig

Statsadvokat Guro Hansson Bull opplyser at den prosessøkonomiske påtaleunnlatelsen var utferdiget tidligere i sommer. Saken dreier seg om forhold som skriver seg fra flere år tilbake, det siste i 2012.

- Dette var forhold vi var delvis klar over da ankesaken pågikk (i lagmannsretten i fjor, red.anm.), sier hun til Dagbladet.

Bull sier det er spesielt at en person som soner maksstraff, er gjenstand for en ny straffeprosess. Men understreker:

- Det er viktig at også disse anmeldelsene blir behandlet på en grundig og riktig måte. Ved prosessøkonomisk påtaleunnlatelse er det samme beviskrav som ved en tiltale.

Kopseng, og hans forsvarer Sigurd Klomsæt, kan velge å godta påtalemaktens påtaleunnlatelse - eller ikke.

« For ham, i hans situasjon, er anklagene en mulighet til å bli renvasket. » Sigurd Klomsæt, Kopsengs forsvarer

- Dersom Kopseng godtar påtaleunnlatelsen, kommer ikke saken opp for retten, og det vil være en konstatering av straffskyld. I motsatt tilfelle vil vi utferdige en tiltale - med samme ordlyd som påtaleunnlatelsen - og saken vil bli berammet i tingretten, sier statsadvokaten.

Vil bli renvasket

Forsvarer Klomsæt sier i en kommentar:

- Vi har klaget. Selvsagt.

Advokaten utdyper:

- Kopseng ser gjerne at sakene bringes inn for domstolsbehandling - spørsmålet er om statsadvokaten og politiet våger. For ham, i hans situasjon, er anklagene en mulighet til å bli renvasket - også for de forholdene han allerede er dømt for.

I mars avslørte Dagbladet at juryen som fant Kopseng skyldig i Borgarting lagmannsrett, planla et «Juliobord» før jul, med spesialbrygget øl. Klomsæt ønsker nå å få gjenopptatt de tidligere sakene, bl.a. på dette grunnlaget.

- Avsløringen blottlegger en useriøsitet og respektløshet for det ansvaret en jury har. Slik det er beskrevet, er Kopseng dømt på følelser og forakt - ikke bevis, sier han.

Kopseng har hele tida nektet straffskyld for overgrepene han er dømt for, og har tidvis nektet å samarbeide med etterforskerne. Forsvareren opplyser at den 40-årige klienten ikke har latt seg avhøre av politiet i den siste etterforskningen.

- Han nektet å forklare seg uten at jeg ble oppnevnt - det tok tid. Han nektet også å forklare seg uten at vi fikk innsyn i dokumenter. Han var deretter villig - men da hørte vi ingenting fra politiet, sier han.

- Stålsetter seg

Trine Rjukan er bistandsadvokat for den ene fornærmede, en Oslo-kvinne i 40-åra som ifølge anmeldelsen ble voldtatt av Kopseng i hans hjem høsten 2012. Hun forteller at det satt langt inne for klienten å anmelde den serieovergrepsdømte danseren.

- Hun har vært mentalt forberedt på at saken kan bli behandlet i retten. Det representerer en stor belastning for henne å møte for en domstol, men hun stålsetter seg - hun er sterk og klar for å stå i det, sier Rjukan til Dagbladet.

Advokaten understreker viktigheten av at saken blir behandlet i rettssystemet, selv om Kopseng ikke kan få mer straff.

- Det har betydd veldig mye for henne å bli trodd av påtalemakten, og det er viktig at saken blir fullt ut etterforsket, sier Rjukan.

Straffeprosessen mot Julio Kopseng Danser, stripper og eventbyråeier Julio Kopseng (40), kjent fra bl.a. flere TV-opptredener, ble i 2013 dømt for voldtekt av to kvinner i Borgarting lagmannsrett.

I to separate rettssaker i Oslo tingrett i 2015 ble han dømt til hhv. 15 og 12 års forvaring for å ha forgrepet seg på til sammen 16 kvinner.

Kopseng anket begge tingrettsdommene fra 2015, og ankesakene ble slått sammen til én, som ble ført for lagmannsretten våren 2016.

Danseren ble i lagmannsretten funnet skyldig i å ha forgrepet seg på alle de 17 kvinnene som var omfattet av tiltalen, samt grov mishandling av sin tidligere samboer. Han ble dømt til 21 års forvaring med minstetid på 10 år - lovens strengeste straff.

Kopseng anket igjen, men anken ble avvist av Høyesterett i september i fjor. Han soner forvaringsstraffen i Ila fengsel utenfor Oslo.