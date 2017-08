Pengemaskin sikter mot børsnotering

(Finansavisen): Webstep-sjef Kjetil Bakke Eriksen og hans finansdirektør Anders Løken har de seneste dagene løpt rundt blant investorer for å skape interesse for konsulentselskapet. For Narve Reiten har gitt beskjed om at han etter seks års eierskap vil selge seg ut.

Med seg i bagasjen har de en bunnsolid konsulentforretning med økende omsetning og også stigende resultater, skriver Finansavisen mandag. At ikke veksten er mer enn noen få prosent kompenserer de med å markedsføre den beste inntjeningen pr. hode i bransjen.

Pengemaskin

Ifølge Finansavisen har omsetningen i Azure Holding, som er Websteps morselskap og selskapet som skal børsnoteres, økt fra 534 til 563 millioner kroner siden 2014, mens driftsresultatet før avskrivninger har steget fra 62 til 73 millioner. I fjor resulterte det i et årsresultat etter skatt på 41 millioner kroner. I år er det ventet å havne rundt 46 millioner.

Foreløpig har ikke de stipulert noen prising overfor investormarkedet. Webstep har 350 konsulenter, hvorav 50 sitter i Sverige.

Reiten storeier

Webstep ble startet i Bergen tilbake i 2000. I perioden 2004 til 2006 ble selskapet etablert i flere byer. Adm. direktør Kjetil Eriksen startet virksomheten i Oslo, og siden kom Stavanger og Trondheim. I 2012 rykket de inn i Sverige gjennom kjøpet av Diversify. Da hadde PE-fondet Reiten & Co kjøpt 62 prosent av aksjene ett år i forveien, og Reiten har forblitt hovedaksjonær i selskapet frem til nå.

Etter det Finansavisen forstår skal investorene foreløpig ikke være forespeilet noen emisjon i forbindelse med børsnoteringen. I stedet handler det om et nedsalg fra dagens aksjonærer, og da i all hovedsak fra Reiten & Co. Børsnoteringen skal gjøres i løpet av andre halvår i år.

Eriksen bekrefter overfor Finansavisen at Azure Holding har startet en prosess mot investorer med hensyn på børsnotering.

