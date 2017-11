Penisliknende figur gjorde marinesjefene forbanna

(Dagbladet): I delstaten Washington i USA ble flere overraskede publikummere møtt med synet av en penisliknende figur på himmelen denne uka. Stuntet skapte stor oppmerksomhet, og flere delte bilder av resultatet i sosiale medier.

Men marinelederne ved flybasen på Whidbey Island så ikke humoren i det. Og nå som de er kjent med hendelsen, kan personene bak vente seg sterke reaksjoner.

En talsperson ved basen bekrefter at det var deres eget fly av typen Boeing EA-18G Growler som ble brukt til å lage den kontroversielle figuren, ifølge BBC.

Flyet er spesialisert innen elektronisk krigføring og kan komme opp i en hastighet som er dobbelt så høy som lydens hastighet.

- Flypersonellet vårt holder de aller høyeste standarder, og dette er helt uakseptabelt, sier talsmann for den amerikanske marinen, Thomas Mills til BBC.

- Det har null verdi for flytrening, og personene bak holdes ansvarlig, fortsatte han.

Heller ikke alle tilskuerne til opptrinnet syntes det var særlig morsomt. Blant annet sa en mor til nettstedet KREM 2 at hun var opprørt over at hun kanskje blir nødt til å forklare ungene sine hva tegningen liknet på.

- Umodent

Flysjef ved basen, Mike Shoemaker, lovte fredag at det venter en straff for dem som står bak opptrinnet, og la vekt på at de har ansvar for å skape et miljø preget av verdighet og respekt.

- Umodne tegninger av seksuell natur har ingen plass i dagens maritime luftfart, sier Shoemaker ifølge CNN.

- Dette stuntet står i sterk kontrast til hvordan våre ansatte utfører arbeidet sitt med profesjonalitet, disiplin og fortreffelighet ved våre baser rundt om i verden, fortsatte han.

Straffen

Seinere ble det kjent at flypersonellet som var involvert i hendelsen nå er suspendert i påvente av en grundig etterforskning.

- Marinen beklager til alle som ble støtt av denne uansvarlige og umodne handlingen, skriver NAS Whidbey Island i en uttalelse ifølge The Guardian.