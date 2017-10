Peter Madsen tilstår partering Kim Wall

(Dagbladet): Peter Madsen (46), som er siktet for drap og likskjendig av den svenske journalisten Kim Wall (30), tilstår at han parterte kvinnen.

Madsen har tidligere forklart at Wall døde da hun fikk en luke i hodet, men har nå endret forklaring fullstendig, ifølge en pressemelding fra politiet.

Nekter for drap

Han sier nå at Wall døde av kullosforgiftning i ubåten da han selv var på ubåtens dekk. Han har erkjent at han etter det parterte liket hennes og dumpet resten i havet i Køge Bugt utenfor København.

Tidligere har han nektet for at han rørte liket bortsett fra å dumpe det på sjøen.

Siktelsen mot Madsen er dessuten utvidet til også å omfatte seksuell omgang under særdeles skjerpende omstendigheter. Det er knyttet opp mot stikkskader hun er påført i underlivet, opplyser dansk politi.

Fengsles videre

Den utvidede siktelsen er basert på forklaringer Madsen har gjort i avhør med politiet 14. oktober. Madsen nekter fortsatt for å ha drept Wall. I de første avhørene da han ble pågrepet i august, forklarte Madsen at han hadde satt av Kim Wall på land ved Køge bugt. Politiet trodde ikke på ham, og siktet ham for uaktsomt drap. Siden har flere kroppsdeler blitt funnet.

Ifølge Aftonbladet ble han tidligere i dag enig med påtalemyndigheten om fengslingsforlengelse fram til 15. november.

Tirsdag skulle Peter Madsen nok en gang møtt i retten for å forhandle om varetektsfengsling, men aksepterte altså videre varetekt.

- Jeg har nettopp gitt beskjed til statsadvokaten at min klient er innforstått med en forlengelse på samme grunnlag som tidligere, fram til den 15. november. Jeg har ikke ytterligere kommentarer, sier forsvarer Betina Hald Engmark til Danmarks Radio.

Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (46) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om ubåtkaptein Madsen.



Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste.



Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte først at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere.



Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen personer ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viser ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det er funnet spor av Walls blod inne i ubåten.



Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, ble torsoen av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København.



Madsen ble varetektsfengslet og først siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter og for likskjending. Under fengslingsmøtet 5. september ble siktelsen skjerpet til forsettlig drap.



Madsen sa i sin forklaring 5. september at Wall døde etter å ha blitt truffet av en 70 kilo tung luke om bord i ubåten. Dette skal ha skjedd da de to skulle klatre opp i kommandotårnet etter oppstigning. Madsen har sagt seg skyldig i likskjending ved at han dumpet henne i havet. Han nektet for å ha partert Wall.



Lørdag 7. oktober bekreftet dansk politi funn av flere levninger – Kim Walls hode og bein. Det var ingen brudd på kraniet og eller andre tegn på stump vold på hodet. Armene er fortsatt ikke funnet. *



30. oktober ble det kjent av Madsen har tilstått partering av kroppen. Han hevder nå at hun døde av kullosforgiftning.



(Kilde: NTB-Ritzau)

Saken oppdateres