Peter Madsens advokat: - Politiets forklaring er feil

Peter Madsen (46) har, ifølge politiet, avgitt en forklaring om at journalisten Kim Wall (30) døde av kullosforgiftning i ubåten mens han selv befant seg på dekk den 10. august i år. Det fremkom i en pressemelding som ble utsendt av Københavns politi i forrige uke.

Nå sier Madsens advokat, Betina Hald Engmark, til BT at politiets forklaring er «direkte feil».

- Min klient forklarte at det var et lufttrykk med mye eksosgasser i ubåten, og at en av dem kunne ha vært karbonmonoksid (kullos). Han sa ikke at det var årsaken til at hun omkom. Han har derimot sagt at han ikke kjenner til dødsårsaken, sier hun.

Til TV2 sier forsvarsadvokaten at politiet har spekulert i forklaringen hans. Hun sier at Madsen forklarte at han befant seg i ubåtens tårn mens Wall var nede i bunnen av fartøyet, at det var lufttrykk og eksosgasser i luften.

- Klienten min vet ikke hvordan hun døde. Jeg var tilstede under politiavhøret, har lest igjennom hele forklaringen, og ikke på et eneste tidspunkt har han sagt at han vet hvordan hun døde, sier hun.

Erkjenner ikke feil

Drapssjef, Jens Møller Jensen i Københavns politi erkjenner at de burde formulert seg mer presist.

- Det er forståelig at hun går ut med presiseringen. Vi har sagt at Kim Wall omkom som følge av kullosforgiftning. Det er essensen av en 36 siders lang avhøring, men det er riktig som forsvarsadvokaten sier; Det er en av forklaringene. Det kan også være et lufttrykk i båten som er årsaken, og vi forklarte vi både i pressemeldingen og på pressemøtet at vi ikke kjente til dødsårsaken, sier han til BT.

Ifølge Møller har ikke politiet gjort en feil, men formidlet hovedinnholdet i Madsens forklaring.

Ekstrabladet skriver derimot at Engmark sier at politiet har tolket forklaringen Maden avga i et lukket avhør. Hun ba politiet om å forklare pressemeldingens innhold bedre. Da de ikke gjorde det, valgte hun å gå til pressen.

- Da jeg ble oppmerksom på hva politiet skrev i pressemeldingen, kontaktet jeg dem. Jeg sendte en e-post der jeg skrev at det ikke var hensiktsmessig at min klients forklaring ble lagt frem på den måten, sier hun.

Politiet har i senere tid presisert i pressemeldingen at den siktede har forklart at Wall kan ha mistet livet ved en kullosforgiftning, og at han ikke har fastslått at det er dødsårsaken.

Gjentatte endrede forklaringer

Madsen er siktet for drap og likskjending av den svenske journalisten, som på ukjent måte mistet livet i ubåten Nautilus. Dødsfallet fant sted etter at de satte til sjøs, kvelden 10. august i år.

Han har tidligere forklart at hun døde da hun fikk en luke i hodet, men har gjentatte ganger endret forklaring. Etter flere avhør erkjenner han å ha partert liket hennes og dumpet resten i havet i Køge Bugt utenfor København. Han sier hun ble forgiftet ved et uhell.

Madsen har tidligere nektet for å ha rørt liket bortsett fra å kaste det til sjøs, men dansk politi opplyste i oktober at siktelsen mot ham er utvidet til å omfatte seksuell omgang under særdeles skjerpende omstendigheter. Dette grunnet stikkskader hun er påført i underlivet.

Madsen erkjenner ikke å ha drept Wall. Han nekter også for å hatt seksuell omgang med henne, og forklarer at parteringen var en panikkhandling.

Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (46) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om ubåtkaptein Madsen.

Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste.

Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte først at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere.

Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen personer ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viser ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det er funnet spor av Walls blod inne i ubåten.

Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, ble torsoen av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København.

Madsen ble varetektsfengslet og først siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter og for likskjending. Under fengslingsmøtet 5. september ble siktelsen skjerpet til forsettlig drap.



Madsen sa i sin forklaring 5. september at Wall døde etter å ha blitt truffet av en 70 kilo tung luke om bord i ubåten. Dette skal ha skjedd da de to skulle klatre opp i kommandotårnet etter oppstigning. Madsen har sagt seg skyldig i likskjending ved at han dumpet henne i havet. Han nektet for å ha partert Wall.



Lørdag 7. oktober bekreftet dansk politi funn av flere levninger – Kim Walls hode og bein. Det var ingen brudd på kraniet og eller andre tegn på stump vold på hodet. Armene er fortsatt ikke funnet.



30. oktober ble det kjent av Madsen har tilstått partering av kroppen. Han hevder nå at hun døde av kullosforgiftning.



Kilde: NTB-Ritzau