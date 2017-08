HOUSTON (Dagbladet): - Det skjedde så fort. Plutselig steg vannet, og vi hadde ikke noe sted å gjøre av oss, forteller John andpusten til Dagbladet.

Sammen med stesønnen Jeremy (15) og hunden Zilon er de nettopp blitt reddet ut av hjemmet sitt av frivillige som har strømmet til Houston med små båter.

- For et kaos. Plastposen er alt vi har igjen. Hele huset vårt er oversvømt. Mamma dro i går, men vi trodde det skulle gå bra å bli værende, forteller Jeremy til Dagbladet mens regnet plasker ned.

Nabolaget deres, Spring nord for Houston, ble tirsdag fullstendig oversvømt.

Komplett kaos

Frivillige i til sammen ni båter kjører rundt fra hus til hus for å undersøke om det er noen som trenger hjelp.

Stormen Harvey har historiske dimensjoner, og de enorme regnmengdene har skapt et komplett kaos i USAs fjerde største by hvor det bor over seks millioner mennesker inkludert forstedene. Over hele Texas-kysten utspiller det seg hjerteskjærende scener når folk må forlate hjemmene sine.

Dagbladet har tirsdag tatt seg rundt i Houston-området, som nå framstår mer som en sjø hvor store deler er fullstendig dekket av vann. Overalt er veier stengte og fullstendig oversvømte. Hovedveiene er stengt, slik at det praktisk talt er nesten umulig å bevege seg rundt i byen.

Minst 15 personer er meldt omkommet så langt. De materielle skadene er enorme.

Regnet fortsetter

Deler av Houston har allerede fått én meter med nedbør, og verre skal det bli. Værmeldingene varsler at det skal regne til fredag, og byen kan få ytterligere 25 centimeter med nedbør.

Etter at Jeremy, stefaren John og schæferen Zilon har kommet seg ut av de enorme vannmassene med bistand fra frivillige, står andre frivillige klare til å kjøre dem til den lokale videregående skolen, Spring High School, hvor tusenvis har måttet søke ly og sover i gymsalen og i andre klasserom.

Rundt omkring i hele byen er det opprettet midlertidige sentre for evakuerte.

- Dette er virkelig så trist, men jeg er virkelig takknemlig for den innsatsen de frivillige her gjør. Jeg vet ikke hvordan vi skulle klart dette uten dem, sier John.

Frykter framtida

Utenfor skolen er det en kø av av biler som strømmer til med bleier, mat, babystoler, medisiner, klær og annet som de evakuerte kan måtte trenge. Nesten alt er vanskelig å få tak i. De fleste butikker er stengt, og køene strekker seg hundrevis av meter utenfor de få som er åpne.

- Kan du skrive at vi trenger mer insulin her? spør en frivillig Dagbladet.

Stemningen er dyster utenfor den videregående skolen. Fortvilte mennesker har måttet flykte fra hjemmene sine.

- Framtida er det verste. Hvem vet hvordan dette skal gå, sier John.

Han forsøker å få kontakt med kona, og håper at hun skal klare å komme fram til skolen og hente dem.

- Jeg vil helst slippe å sove her, sier John.