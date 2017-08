(Dagbladet): Klokka var over tre natt til søndag, og bryllupsfesten i de franske Alpene var i ferd med å ebbe ut, da musikken plutselig stoppet.

DJ-en grep mikrofonen, og kom med en skremmende beskjed til alle de frammøtte:

Ni år gamle Maelys var sporløst forsvunnet.

- Grusomt

Det var starten på det som nå har blitt en massiv leteaksjon etter Maelys de Arujo i området rundt Pont-de-Beauvoisin - en liten landsby med i underkant av 4000 innbyggere. Det skriver franske Le Parisien.

- Det var grusomt. Først trodde vi at hun hadde sovnet i et hjørne etter å ha lekt gjemsel eller noe slikt. Da vi ikke fant henne etter en time, kontaktet vi politiet, forteller en av bryllupsgjestene til avisa.

Både helikoptere og politihunder har i ettertid blitt satt inn i letingen, men etter hvert som tiden går er det stadig mer som tyder på at jenta har blitt bortført fra festområdet.

BBC skriver at tre politihunder alle mistet sporet av jentas kosedyr på det samme stedet - på en parkeringsplass utenfor festlokalet.

- En av mulighetene er at lille Maelys forsvant fra stedet i en bil, sier den lokale politisjefen, Yves Marzin.

Omfattende søk

«For hver time som går» mener etterforskerne at det er mer sannsynlig at den lille jenta har blitt bortført, enn at hun har vært involvert i en ulykke eller stukket av.

Politiet jobber nå med å intervjue alle de 180 personene som var til stede i bryllupet, samt ytterligere 70 personer som deltok på andre fester i byen.

Ifølge The Guardian har 140 av personene snakket med myndighetene så langt.

Samtidig gjør lokalbefolkningen det de kan for å bistå i letingen. Det henges opp plakater med bilde av niåringen overalt i byen, og mange melder seg frivillige til å hjelpe til med selve søket.

Samtidig er så mange som 100 politimenn involvert i letinga, og bilder fra området viser at de søker gjennom skogsterreng, elver, avløpsrør og forlatte bygninger i området.

Politiadvokat Dietlin Baudoin sa på en pressekonferanse at det er «for tidlig å trekke konklusjoner», men at de ikke kan utelukke at noen har tatt jenta.

- Med tanke på hvor lenge det er siden Maelys forsvant, og alle ressursene som har blitt satt inn i søket, kan vi ikke lenger utelukke at det har skjedd noe kriminelt, sier han.

Familien tas hånd om



Foreldrene til Maelys har foreløpig ikke uttalt seg om forsvinningen, men ifølge Le Parisien er de sterkt preget av det som har skjedd.



De blir tatt hånd om av familie og et kriseteam.



I etterlysningen heter det at jenta er omlag 130 cm høy, at hun veier 28 kilo, har brune øyne og kastanjefarget hår.



Da hun forsvant hadde hun på seg en ermeløs kjole, og hvite sko.